F1: Ungheria; Vasseur, Ferrari avrà delle opportunità in gara

'Problema saltellamento in questo weekend è sotto controllo'

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato il quarto posto di Carlos Sainz e il sesto di Charles Leclerc ottenuti durante le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. "È stato difficile per tutti, un po' meno per McLaren che ha fatto un ottimo lavoro", ha dichiarato Vasseur. "Avremo delle opportunità, ora dobbiamo recuperare in termini di sviluppo e crescere in termini di carico aerodinamico."

Preparativi per la gara

Vasseur ha sottolineato l'importanza del lavoro di sviluppo che il team deve affrontare per migliorare le prestazioni della vettura. Il focus principale è ora sul miglioramento del carico aerodinamico, un aspetto cruciale per ottenere tempi migliori in pista.

Problema del saltellamento sotto controllo

Uno dei problemi principali che la Ferrari ha dovuto affrontare negli ultimi tempi è il "saltellamento" della vettura, fenomeno noto anche come "porpoising". Tuttavia, Vasseur ha rassicurato i tifosi e gli addetti ai lavori, affermando che in questo weekend il problema è stato sotto controllo. "E almeno il problema del saltellamento in questo weekend è stato sotto controllo", ha concluso il team principal.

Prospettive per la gara

Con queste premesse, la Ferrari si prepara ad affrontare il Gran Premio d'Ungheria con una certa fiducia, pur consapevole delle sfide che la attendono. La speranza è di poter sfruttare le opportunità che si presenteranno durante la gara e ottenere risultati importanti per il campionato.