Falso allarme bomba a Firenze: identificato e denunciato un uomo di 49 anni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lunedì mattina, a Firenze, un falso allarme bomba ha mobilitato le forze dell'ordine e gli artificieri in piazzale Michelangelo, nei pressi della copia del David. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento di una bombola del gas vuota sormontata da un manufatto inoffensivo. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di 49 anni per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

La dinamica dell'accaduto

L'episodio si è verificato nella mattinata di lunedì, quando un'operatrice della società Alia, incaricata della gestione dei rifiuti, ha segnalato la presenza di una bombola del gas abbandonata sotto la statua del David. Immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza: sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare l'eventuale presenza di esplosivo. Dopo gli accertamenti, la bombola è risultata vuota e il manufatto sovrastante completamente inoffensivo.

Le indagini e le accuse

Le indagini dei Carabinieri, condotte attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della piazza, hanno permesso di risalire all'autore del gesto. Si tratta di un uomo di 49 anni, denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. L'uomo dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti all'autorità giudiziaria.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Conseguenze e reazioni

Il falso allarme ha causato notevoli disagi alla viabilità e ha impegnato inutilmente le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Episodi come questo, oltre a generare panico tra i cittadini, comportano un dispendio di risorse pubbliche e possono distogliere l'attenzione da reali emergenze. Le autorità locali ricordano l'importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette, ma anche di evitare allarmismi ingiustificati che possono avere conseguenze penali.