Il programma di seconda divisione e Cif9

Quinta giornata in Seconda Divisione con 4 partite in programma, tutte valide per la classifica dei Gironi B e D. Programma denso in CIF9 con 16 squadre in campo e finalmente l’esordio di Mad Bulls e Briganti

Il ricco weekend di football di questa settimana vede il ritorno in campo, per la Seconda Divisione, del Girone B, con le sfide tra Lions Bergamo e Daemons Cernusco e tra Skorpions Varese e Frogs Legnano. Al netto di quanto visto sino ad ora, non sarà facile per le rane nero-argento provare a mettere la prima W della stagione a referto contro la capolista, per di più al Franco Ossola di Varese, ma di certo ce la metteranno tutta per dimostrare di aver fatto tesoro di quanto accaduto in campionato fino ad ora. Probabilmente più combattuta la partita di Bergamo, con i Lions che arrivano da una convincente vittoria proprio contro i Frogs e i Daemons dalla faticosa ma bellissima sfida contro gli Skorpions, persa di misura. Le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica e questa sarà l’occasione per staccare gli avversari…

Per il Girone D, in campo Redsksins Verona contro Saints Padova e Venezia AFT contro Mastini Verona. Saints e Mastini guidano la classifica con due vittorie e zero sconfitte, Venezia e Redskins inseguono appaiate al terzo posto: basta questo per far capire il ‘mood’ con il quale le squadre si affronteranno e per far pensare a match ad alto tasso agonistico. Nota di colore: tutte le partite di Seconda Divisione si giocheranno, questa settimana, il sabato, e sarà un vero “Saturday Night Live”, con tutte le partite in diretta streaming.

Week 4 per il Campionato Italiano a 9 Giocatori (CIF9), con 16 squadre in campo e finalmente l’esordio di Mad Bulls Barletta e Briganti Napoli, previsto per sabato alle 16.00.

Ancora derby a Bologna, con il match tra Roosters e Doves, mentre i Braves affronteranno a Imola i Ravens. Con i Blue Storms a riposo, gli Hammers MB proveranno a recuperare punti nel difficile scontro con i Blitz Balangero, capolista del Girone G. Seconda partita di campionato per Leoni Basiliano e 29ers Alto Livenza, con questi ultimi chiamati al riscatto dopo la sconfitta subita all’esordio contro i Cavaliers. Difficile prova per i Mexicans Pederobba, che domenica pomeriggio riceveranno in casa gli imbattuti Giants Bolzano, mentrementre è stata rinviata al 23 maggio la partita tra Hurricanes Vicenza e Thunders Trento. Pronti al riscatto i Fighting Ducks Lazio, alla seconda partita di campionato dopo l’esordio con sconfitta dello scorso 25 aprile contro gli Angels. Di fronte, questa volta, si troveranno i Nuovi Grifoni Perugia, come loro in cerca della prima vittoria stagionale. Domenica, alle 15.30, a Piacenza, i Wolverines ricevono in casa i Predatori GdT, attualmente in testa al Girone H, avendo vinto l’unica partita fino ad ora disputata, contro i Rams, lo scorso 1 maggio. Sessanta i punti segnati contro i milanesi e 43 quelli incassati dalla difesa: i Wolverines dovranno trovare la giusta chiave di lettura per riuscire a contrastare con efficacia l’attacco spumeggiante dei liguri.

Anche questo weekend, palinsesto streaming ricchissimo, che vi invitiamo a visionare al link:

https://1divisione.fidaf.org/live-zone/

Ricordiamo inoltre che sarà come sempre possibile seguire i risultati LIVE sulla web app federale Gameday, dove troverete anche i link diretti agli streaming: https://gameday.fidaf.org

Ecco il programma ufficiale:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – WEEK 5

Sabato 15 maggio

h. 18.00 Lions Bergamo vs Daemons Cernusco

h. 18.30 Skorpions Varese vs Frogs Legnano

h. 20.00 Redskins Verona vs Saints Padova

h. 21.00 Venezia AFT vs Mastini Verona

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TORNEO PAOLO CROSTI – WEEK 4

Sabato, 15 maggio

h. 16.00 Mad Bulls Barletta vs Briganti 82 Napoli

h. 18.00 Hammers MB vs Blitz Balangero

h. 20.30 Roosters Romagna vs Doves Bologna

Domenica, 16 maggio

h. 15.00 Ravens Imola vs Braves Bologna

h. 15.00 Leoni Basiliano vs 29ers Alto Livenza

h. 15.00 Mexicans Pederobba vs Giants Bolzano

h. 15.30 Wolverines Piacenza vs Predatori GdT

h. 16.30 Fighting Ducks Lazio vs Nuovi Grifoni Track & Football

