Floriano Noto si congratula con Malagò: il Catanzaro guarda con fiducia al nuovo corso della FIGC

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il presidente delle Aquile presente all’Assemblea federale che ha eletto Giovanni Malagò

L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio apre una nuova fase per il calcio nazionale. Tra i protagonisti dell’Assemblea federale che ha sancito il passaggio di consegne ai vertici della Federazione era presente anche il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per la nomina del nuovo numero uno del calcio italiano.

L’imprenditore calabrese ha accolto con favore l’elezione di Malagò, sottolineando come questa scelta possa rappresentare un importante punto di partenza per affrontare le sfide che attendono il movimento calcistico nei prossimi anni.

Noto: “Una scelta di valore per tutto il calcio italiano”

Nel suo messaggio istituzionale, Floriano Noto ha rivolto le proprie congratulazioni a Giovanni Malagò, evidenziando il valore della sua esperienza maturata nel mondo dello sport italiano e la capacità di guidare organizzazioni complesse.

Secondo il presidente giallorosso, il calcio italiano necessita oggi di una governance capace di garantire stabilità, programmazione e una visione strategica in grado di coinvolgere tutte le componenti del sistema. Dalle società professionistiche ai vivai, passando per il calcio femminile e quello dilettantistico, l’obiettivo comune deve essere quello di favorire una crescita equilibrata e sostenibile dell’intero movimento.

Noto ha espresso la convinzione che Malagò saprà interpretare al meglio il nuovo incarico, promuovendo il dialogo tra le diverse realtà del calcio nazionale e valorizzando le esigenze dei club e dei territori.

Il ruolo sociale del calcio al centro del futuro federale

Uno dei temi evidenziati dal presidente del Catanzaro riguarda il rapporto tra calcio e comunità, un aspetto sempre più centrale nelle politiche sportive moderne.

Per Noto, il futuro della FIGC dovrà passare anche attraverso il sostegno a progetti capaci di valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. Il calcio, infatti, non rappresenta soltanto competizione e risultati, ma costituisce uno strumento fondamentale di inclusione, crescita personale e aggregazione sociale, soprattutto per le nuove generazioni.

In questa prospettiva, il rafforzamento dei settori giovanili, l’investimento nella formazione e il supporto alle realtà territoriali diventano elementi essenziali per garantire uno sviluppo duraturo del movimento calcistico italiano.

Il Catanzaro pronto a collaborare con la nuova FIGC

Nel suo intervento, Floriano Noto ha ribadito la disponibilità dell’US Catanzaro 1929 a collaborare con la nuova governance federale, contribuendo attivamente ai progetti che avranno come obiettivo il miglioramento e la crescita del calcio italiano.

Il club giallorosso guarda quindi con ottimismo alla nuova stagione federale, auspicando un percorso caratterizzato da dialogo, innovazione e attenzione alle esigenze delle società sportive.

Il ringraziamento a Gravina per il lavoro svolto

Accanto agli auguri rivolti a Giovanni Malagò, il presidente del Catanzaro ha voluto dedicare un pensiero anche a Gabriele Gravina, ringraziandolo per l’impegno profuso negli anni alla guida della Federazione.

Noto ha riconosciuto il lavoro svolto da Gravina in una fase particolarmente complessa per il calcio italiano, segnata da importanti trasformazioni e da sfide che hanno richiesto capacità di gestione e senso di responsabilità istituzionale.

Con l’avvio della nuova presidenza Malagò, il mondo del calcio guarda ora a una fase di rinnovamento che punta a consolidare quanto costruito negli ultimi anni e a rafforzare ulteriormente il ruolo della FIGC nel panorama sportivo nazionale e internazionale.