Furto in supermercato a Modena: identificati dieci studenti tra i 14 e i 18 anni

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Un episodio di furto avvenuto in un supermercato di Modena ha portato all'identificazione di dieci studenti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni, hanno fatto luce su una vicenda che aveva già suscitato scalpore attraverso video diffusi sul web.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, tutto è cominciato da alcuni attriti tra studenti, culminati con un raduno di gruppo all'esterno di un istituto scolastico alla ricerca di un coetaneo. Il pronto intervento dei docenti ha evitato il peggio, ma il gruppo si è poi diretto verso un vicino supermercato dove, approfittando della superiorità numerica, ha sottratto diversi prodotti dagli scaffali.

Le indagini e le accuse

Attraverso riscontri sul territorio, testimonianze e comparazioni fotografiche, i militari hanno ricostruito la dinamica dei singoli episodi. Diversi giovani hanno asportato confezioni di sushi, tramezzini, dolciumi e bottiglie di alcolici, nascondendo la refurtiva sotto l'abbigliamento o all'interno degli zaini dei compagni. Un ragazzo in particolare ha occultato una confezione di dolci nei pantaloni, per poi abbandonarla e sottrarre una bottiglia di superalcolico.

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I dieci identificati, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Modena e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Risiedono in diversi comuni della provincia.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza

Il caso ha avuto ampia risonanza mediatica grazie ai video pubblicati sulle piattaforme digitali. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e nei luoghi pubblici, nonché sull'efficacia delle misure di prevenzione per i giovani.