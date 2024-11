Giornata dei Diritti dei Minori: il Dg Morganti sottolinea i valori educativi dello sport

CATANZARO - In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Minori, il Direttore Generale dell’US Catanzaro, Paolo Morganti, ha partecipato a un’iniziativa di sensibilizzazione organizzata dal Comune di Catanzaro, rappresentato dalla Vice Sindaca Giusy Iemma. L’evento, dedicato alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha coinvolto studenti e rappresentanti istituzionali, ponendo l’accento sull’importanza di creare un ambiente inclusivo e protetto per i giovani.

Durante il suo intervento, Morganti ha ribadito il ruolo fondamentale dello sport come veicolo di valori educativi e sociali. "In una giornata così significativa, era giusto essere presenti per trasmettere i valori dello sport e quelli che perseguiamo con il nostro settore giovanile. Il primo valore è il divertimento: i ragazzi devono potersi divertire in un contesto pulito, sano e fatto di regole che li aiutino a crescere e a formarsi come individui", ha dichiarato il Dg.

L’impegno dell’US Catanzaro per i giovani

L’US Catanzaro ha da tempo integrato nel proprio operato la Safeguarding Policy, ispirata alle linee guida di FIGC e UEFA, per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i giovani atleti. Questa politica rappresenta un pilastro del progetto educativo del club, che vede nello sport non solo una disciplina fisica, ma anche uno strumento di crescita personale, culturale e sociale.

“Il nostro obiettivo è formare non solo sportivi, ma anche cittadini responsabili, consapevoli dei propri diritti e delle proprie potenzialità. Attraverso il settore giovanile, promuoviamo un modello di divertimento sano, che aiuta i ragazzi a crescere in un contesto fatto di regole e rispetto reciproco”, ha aggiunto Morganti.

Sport e diritti: un binomio vincente

L’evento ha rafforzato l’idea che lo sport possa essere un potente alleato nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori. L’US Catanzaro si conferma così un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale, non solo per i successi agonistici, ma anche per il suo impegno nel sociale.

La partecipazione a questa giornata di sensibilizzazione evidenzia il ruolo chiave delle società sportive nel costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, rendendo concreti i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. (Foto US Catanzaro 1929)