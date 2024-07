Grande Successo per il GrEst2024: Consegna della Bandiera Blu dal Sindaco Placida a Sellia Marina

Grande Successo per il GrEst2024 di Sellia Marina: Un Esempio di Inclusione e Formazione

SELLIA MARINA - Con la consegna della Bandiera Blu da parte del sindaco Walter Placida alla parrocchia per le attività di educazione ambientale e sociale, si è concluso con successo l’oratorio estivo GrEst2024 di Sellia Marina. La giornata finale ha visto la partecipazione di 170 animati che, grazie all'associazione Vigili del fuoco sezione di Catanzaro, per un giorno si sono trasformati in pompieri.

I parroci don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino hanno ringraziato calorosamente i partecipanti, il gruppo Oratorio, il sindaco Placida e l’intera Amministrazione Comunale per la collaborazione. "Vivere l'emozione della fede con Maria" è stato il tema guida di questa edizione, che ha coinvolto oltre 200 animati e 60 animatori young, sostenuti da circa 30 adulti dello storico gruppo Oratorio. Tra animati, animatori e ospiti, il numero totale dei partecipanti ha raggiunto quota 300.

Coinvolgimento delle forze dell’ordine e testimonianze importanti

Tra gli ospiti, la Compagnia e la Stazione dei carabinieri di Sellia Marina, guidata dai capitani Michele Gambuto e Dalila Delisa, hanno educato i giovani sulla sicurezza stradale e il corretto uso degli artifizi pirotecnici. La magistrata Annamaria Frustaci, del pool antimafia di Catanzaro, ha sensibilizzato i partecipanti sulla lotta alla 'ndrangheta, incoraggiandoli a diventare sentinelle di legalità e libertà.

Il dottor Domenico Costarella, direttore generale della protezione civile regionale, ha fornito istruzioni su come comportarsi in caso di alluvioni, terremoti e tsunami, arricchendo ulteriormente la formazione dei giovani.

Attività ricreative e inclusive

Il GrEst2024 ha offerto numerosi momenti di svago, con giochi, bans, attività in oratorio, in pineta, in piscina e al mare. I laboratori, guidati dal coro parrocchiale e dal gruppo Oratorio, e il gemellaggio con la Parrocchia Santa Maria della Pace di Catanzaro, hanno reso l’esperienza ancora più completa.

Particolare rilevanza ha avuto la partecipazione dell’Unitalsi sezione di Catanzaro e dei ragazzi con diverse abilità dell'associazione Nuvola, che, grazie alla pet therapy di Antonella Maresci e del cane Paco, hanno reso il Grest inclusivo. "Con voi mi sento normale" ha dichiarato una ragazza con disabilità, sottolineando l’importanza dell’inclusione.

Le tre settimane di formazione, preghiera e svago hanno seminato nei cuori dei partecipanti semi di fede, senso civico e socializzazione. Grande soddisfazione da parte dei parroci don Raffaele e don Giuseppe per la riuscita dell’evento, che hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti, i genitori, il sindaco Walter Placida, l’Amministrazione Comunale, i carabinieri di Sellia Marina e tutti gli ospiti per il loro contributo.

L’oratorio estivo di Sellia Marina si conferma un esempio di inclusione e crescita per tutta la comunità, gettando le basi per un futuro di maggiore consapevolezza e coesione sociale.