Green Communities in Calabria, nuovo bando da 4,6 milioni per i comuni montani

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La Regione Calabria riapre i finanziamenti per le Green Communities, con un nuovo bando da 4,6 milioni di euro destinato ai comuni montani. L'obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e la creazione di nuove opportunità economiche, in linea con le strategie di coesione territoriale.

Un nuovo impulso per le aree montane

Dopo il primo avviso del 2025, che aveva visto la partecipazione di cinque raggruppamenti di comuni ma era stato respinto per carenze documentali, l'assessorato alle Politiche della montagna guidato da Gianluca Gallo ha emanato un nuovo bando. Le risorse, a valere sul Fosmit 2023-2024, saranno erogate come contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili.

Cosa sono le Green Communities

Le Green Communities sono aggregazioni di comuni montani che intendono gestire in modo equilibrato le risorse ambientali del proprio territorio – in particolare acqua, boschi e paesaggio – attraverso piani di sviluppo sostenibile. I progetti dovranno coniugare tutela ambientale, sostenibilità energetica e crescita economica, con un'attenzione particolare alla lotta allo spopolamento.

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Le dichiarazioni dell'assessore Gallo

«Le Green Communities – sottolinea l'assessore Gianluca Gallo – rappresentano una concreta occasione per trasformare le grandi risorse di cui dispone la Calabria in opportunità di sviluppo per le nostre aree montane. Acqua, boschi e paesaggio non sono soltanto un patrimonio da tutelare, ma possono diventare elementi fondamentali di una strategia di crescita sostenibile. Investire sui territori montani significa anche contrastare lo spopolamento, sostenere le comunità e creare nuove prospettive per chi sceglie di vivere e lavorare nei nostri piccoli Comuni».

Modalità e scadenze

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Dipartimento UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo entro il 10 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria.