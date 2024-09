GSD Colosimo Napoli trionfa al Torneo Interregionale di Torball Campania 2023/2024

Napoli, 29 settembre 2024 – Il Torneo Interregionale di Torball Campania 2023/2024, svoltosi oggi nella storica palestra dell'Istituto "Paolo Colosimo" di Napoli, ha regalato grandi emozioni e momenti di altissima intensità sportiva. A conquistare il titolo è stato il GSD Colosimo Napoli, che ha dominato la finale imponendosi con un netto 8-1 sul G.S.D. Nuova Realtà Campana di Avellino. Nelle fasi preliminari, la Pol. U.I.C.I. Nuova Latina non è riuscita a guadagnare l'accesso alla finale, lasciando spazio a un acceso derby tra le squadre campane.

L’evento, organizzato dal Delegato Regionale FISPIC Campania, Sergio Di Donato, in collaborazione con Husam Rawashdeh, Presidente del GSD Colosimo Napoli e Direttore dei Servizi Socio-Educativi del Colosimo, ha rappresentato non solo una vetrina sportiva di rilievo, ma anche un'occasione per promuovere l’inclusione sociale. Il torneo ha coinvolto atleti, ospiti e i giovani dell'Istituto "Paolo Colosimo", rafforzando il legame tra sport, educazione e formazione.

Il GSD Colosimo Napoli ha dominato la competizione fin dalle prime fasi, dimostrando una notevole prestanza tecnica e atletica. Nella finalissima, i giocatori Antonio, Dany e Sergio hanno messo in difficoltà la Nuova Realtà Campana, chiudendo il match con un convincente 8-1. Nonostante la grande determinazione, la squadra avellinese non è riuscita a fronteggiare l’eccellente prestazione del Colosimo, che ha sfruttato al meglio ogni occasione e si è aggiudicata anche il titolo di capocannoniere assegnato ad Antonio Di Pasquale.

Un momento particolarmente toccante della giornata è stato l’intervento di Matilde Lauria, judoka dell’Associazione Sportiva NO.I.VED. Napoli, reduce dalla partecipazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Matilde ha condiviso la sua esperienza, sottolineando il ruolo fondamentale dello sport come strumento di inclusione e crescita personale, suscitando grande emozione tra gli atleti e il pubblico presenti.

Tra gli ospiti di rilievo, erano presenti Rocco De Icco, Presidente dell'Associazione Sportiva NO.I.VED. Napoli, e Giuseppe Fornaro, Presidente della Real Vesuviana, accompagnato dal tecnico Antonio Maione. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di dedicarsi allo sport con costanza e impegno per raggiungere risultati di livello paralimpico. Giuseppantonio Vitale, Vicepresidente della FISPIC, ha offerto una profonda riflessione sul valore dello sport paralimpico come strumento per abbattere le barriere sociali e i conflitti. Notevole anche la presenza di Domenico Napoletano, allenatore della nazionale di Goalball, da sempre vicino all'Istituto "Paolo Colosimo".

A suggellare l’importanza della giornata, hanno preso parte all’evento il Comandante dei Vigili Urbani, Gaetano Vassallo, l’Architetto Brigida Elena, del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania, e Gennaro Iannuzzi del Colosimo, rafforzando il legame tra sport, istituzioni e comunità locale.

Da menzionare anche l’ottima conduzione delle gare da parte degli arbitri federali Mattia Mazza e Giuseppe Vitale, che hanno diretto il torneo con grande professionalità, garantendo uno svolgimento impeccabile delle competizioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale socio-educativo dell'Istituto "Paolo Colosimo", il cui impegno e la calorosa accoglienza hanno contribuito in maniera determinante al successo dell'evento. L'Istituto si conferma così un'eccellenza nazionale nella formazione e inclusione delle persone non vedenti e ipovedenti.

La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale tra le squadre e gli ospiti, accompagnato da applausi e una soddisfazione condivisa da tutti i presenti. Il GSD Colosimo Napoli ha sollevato con orgoglio la targa commemorativa del Torneo Interregionale di Torball, ribadendo ancora una volta come lo sport sia un potente strumento di inclusione sociale e crescita personale.