Halloween sicuro a Pesaro: 220 controlli dei carabinieri e tre incidenti rilevati

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Nel fine settimana di Halloween, i carabinieri del comando di Pesaro hanno intensificato i controlli sul territorio, effettuando oltre 220 verifiche. L'obiettivo era garantire la sicurezza dei cittadini durante una delle notti più movimentate dell'anno, con particolare attenzione alla circolazione stradale e alla prevenzione dei reati.

Incidenti e infrazioni stradali

Durante i controlli, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno rilevato tre incidenti stradali, mentre altri quattro sinistri sono stati gestiti in collaborazione con le polizie locali. Sono state contestate otto infrazioni, con una decurtazione complessiva di 15 punti dalle patenti. Le violazioni riguardavano la mancanza di assicurazione o di revisione, l'uso del telefono alla guida e l'eccesso di velocità. Sono stati disposti tre fermi amministrativi e ritirati tre documenti di guida o circolazione.

Controlli e monitoraggio del territorio

Oltre ai controlli stradali, i carabinieri hanno individuato un cittadino straniero destinatario di un provvedimento cautelare. La Centrale operativa ha monitorato costantemente i braccialetti elettronici applicati a persone agli arresti domiciliari o sottoposte a misure di tutela nell'ambito di procedimenti per reati riconducibili al cosiddetto Codice rosso. In due circostanze è scattato l'allarme: le pattuglie hanno effettuato immediate verifiche, accertando che non vi fossero situazioni di pericolo in corso. Per gli episodi più gravi sono state interessate le Procure di Pesaro e Urbino e la Prefettura.

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Un weekend all'insegna della sicurezza

Il dispositivo di controllo ha permesso di garantire un Halloween più sicuro, con un'attenzione particolare alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti illeciti. Le forze dell'ordine sottolineano l'importanza di questi interventi per la tutela della comunità, soprattutto in occasioni di festività che richiamano molte persone in strada.