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Il lo-fi incontra la Napoli più intima: dal 6 luglio esce “Friday”, il singolo d'esordio del napoletano Nikkou per Hopeland

Redazione
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Articolo segnalato da: Antonio Giuliano
Il lo-fi incontra la Napoli più intima: dal 6 luglio esce “Friday”, il singolo d'esordio del napoletano Nikkou per Hopeland
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NAPOLI – Se si pensa alla musica di Napoli, la mente va subito al ritmo, alla visceralità o alla tradizione. C’è però una Napoli diversa, più intima e contemplativa, che preferisce la penombra dei vicoli al sole accecante, e che trova una sorprendente sintonia con l'immaginario dell'Estremo Oriente. È in questo spazio sospeso che nasce il progetto di Nikkou, artista napoletano che il 6 luglio inaugura il proprio percorso discografico su etichetta Hopeland con il singolo d'esordio "Friday".

Più che un semplice progetto musicale, Nikkou nasce come un ponte ideale tra la cultura nipponica e l'anima più riflessiva della sua città natale: uno spazio creativo in cui i ricordi si trasformano in suono. Un luogo sospeso, costruito attraverso atmosfere lo-fi, suggestioni chill-step e paesaggi sonori che sembrano muoversi tra ciò che è stato e ciò che continua a vivere nella memoria, evocando quella sfumatura nostalgica che a Napoli si conosce fin troppo bene.

Friday rappresenta il primo tassello di questo universo. Un brano strumentale che rinuncia alle parole per lasciare che siano le melodie a raccontare. Chitarra, basso e batterie vengono eseguiti dal vivo — con le drums suonate attraverso MPC — contribuendo a creare un sound organico e autentico che si allontana dalle logiche puramente elettroniche e sample-based tipiche del genere.

L'ascolto si sviluppa come un flusso di immagini sfocate e sensazioni familiari, in cui il tempo sembra rallentare: un'esperienza che ricorda la quiete di un pomeriggio sul lungomare deserto o il risveglio lento della città. Le sonorità avvolgenti e le ritmiche rilassate accompagnano l'ascoltatore in una dimensione contemplativa, senza imporre una narrazione precisa ma lasciando emergere emozioni, ricordi e interpretazioni personali.

Nikkou non racconta storie: suggerisce atmosfere. Le sue composizioni abitano quello spazio indefinito in cui memoria e immaginazione si incontrano, trasformandosi continuamente senza mai svanire del tutto.

Con Friday, Nikkou apre le porte a un percorso artistico che mette al centro il potere evocativo della musica strumentale, invitando l'ascoltatore a fermarsi, osservare e lasciarsi trasportare, portando una ventata di freschezza internazionale ma profondamente radicata nella sensibilità partenopea.

"Friday" sarà disponibile dal 6 luglio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Hopeland.

 

link al presave: https://add-it.feiyr.com/Nikkou/Friday

Instagram: https://www.instagram.com/nikkou.wav

Tiktok:  https://www.tiktok.com/nikkou.wav

 


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Argomenti:
Nikkou Friday Napoli musica-lofi chillstep Hopeland

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