Il Papa Francesco: l’amore di Cristo è un invito alla fraternità in un mondo di conflitti

Papa Francesco, durante l’udienza alla Commissione Teologica Internazionale di oggi, ha lanciato un appello a mettere al centro l’amore di Dio in Cristo, invitando la Chiesa e il mondo a riflettere su fraternità, giustizia e pace. Nell’intervento, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di sviluppare una “teologia della sinodalità”, coinvolgendo tutte le componenti della comunità ecclesiale.

Un richiamo alla fraternità: compito etico fondamentale

Il Papa ha evidenziato che il Concilio di Nicea, che verrà commemorato nel Giubileo del 2025 per i suoi 1700 anni, rappresenta una pietra miliare per la Chiesa. "In Gesù possiamo conoscere il volto di Dio e dell’uomo", ha dichiarato Francesco, indicando la fraternità come "un compito etico fondamentale".

La fraternità, radicata nell’umanità di Cristo, è il pilastro di un nuovo paradigma culturale e sociale. Il Papa ha invitato i teologi presenti a fornire strumenti e riflessioni utili per promuovere questo ideale in un mondo sempre più segnato da divisioni e violenze.

Rimettere Cristo al centro: speranza per il futuro

In un contesto globale complesso, Francesco ha incoraggiato a guardare a Cristo come fonte di speranza, capace di ispirare iniziative per la giustizia e la pace. "Solo così possiamo piantare semi di speranza", ha affermato, ribadendo l’urgenza di un ritorno al messaggio cristiano come guida etica.

La teologia della sinodalità: un passo coraggioso

Un altro tema centrale del discorso del Pontefice è stato lo sviluppo di una teologia della sinodalità, definita come un elemento chiave per il futuro della missione della Chiesa. “È il momento di compiere un passo coraggioso”, ha dichiarato il Papa, sottolineando l’importanza di una riflessione che sostenga il processo sinodale e coinvolga tutte le componenti ecclesiali.

Questa teologia, ispirata al kerygma, mira a portare frutti nella Chiesa e nel mondo, attingendo alla fonte dell’amore di Cristo e includendo gioia e umorismo, con l’aiuto dello Spirito Santo.

Nicea 2025: un appuntamento storico

Il Papa ha confermato il desiderio di recarsi a Nicea per commemorare il Concilio del 325 d.C., un evento cruciale nella storia del cristianesimo. La celebrazione, prevista nel contesto del Giubileo, rappresenta un’opportunità per riaffermare i valori fondamentali della fede cristiana.

Con queste riflessioni, Papa Francesco invita il mondo a intraprendere un cammino verso una maggiore unità e solidarietà, mettendo al centro il messaggio eterno di Cristo.

