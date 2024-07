Il Sindaco Saverio Simone Puccio porta sorrisi ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica

Visita al Presidio "Ciaccio" con doni pasquali: un gesto di vicinanza e solidarietà accolto con entusiasmo dal personale medico e paramedico.

BOTRICELLO - Un piccolo omaggio per i bambini ospiti del servizio di Oncoematologia pediatrica del presidio “Ciaccio” dell’Azienda “Dulbecco” di Catanzaro, come gesto di vicinanza in vista della prossima Pasqua. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Un Cuore per Botricello – In memoria di Giacomo Mascaro” che ha raggiunto il presidio ospedaliero insieme al Sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio.

Il gruppo di volontari è stato accolto dal Direttore Maria Concetta Galati e dalla Coordinatrice Rosanna Aversa, insieme ad altri componenti dello staff medico e paramedico.

Tanti i doni portati dall’associazione, tra cui libri e un sacchetto con dolci e matite colorate. Un pensiero accolto con grande entusiasmo dal personale della struttura che provvederanno a consegnare ai bambini ricoverati gli omaggi giunti da Botricello.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Puccio e i volontari hanno evidenziato “l’importante lavoro e la qualità del servizio sanitario garantito dal presidio di Catanzaro, al punto da rappresentare un esempio di efficienza per il sistema sanitario nazionale”.

Molto soddisfatte le volontarie di “Un Cuore per Botricello” che hanno già annunciato ulteriori iniziative a favore dei giovani ospiti della struttura. Sara Mercurio, madre del compianto Giacomo Mascaro, ha spiegato al personale sanitario le finalità dell’associazione e le tante iniziative promosse sul territorio ai fini della prevenzione.