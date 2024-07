Incidente sulla SS280 dei Due Mari Direzione Marcellinara-Lamezia Terme: Code e Disagi

LAMEZIA TERME - Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata sulla SS280 direzione Lamezia Terme per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta una Toyota Yaris che per cause in corso di accertamento (probabile sede stradale resa viscida dalla pioggia) perdeva il controllo andando ad impattare inizialmente contro i newjersey di delimitazione delle carreggiate, successivamente contro il guardrail per poi arrestarsi a ridosso del newjersey.

A bordo il solo conducente che, ferito, veniva estratto ed immobilizzato su barella spinale dal personale vigilfuoco. Il malcapitato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva trasferito presso struttura ospedaliera.

Disagi per la viabilità, nel tratto interessato dal sinistro, transito su unica corsia. Sul posto carabinieri e polizia stradale per gli adempimenti di competenza.