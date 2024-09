Jadoo, tra novità discografiche e grandi progetti in vista per il dj/producer catanese

Jadoo, dj/producer catanese, ha pubblicato nell’ultimo periodo diversi singoli tra cui risaltano “RitmiKa”, “Katema” e “Secret Enemy”, con cui si è fatto notare dalla scena italiana e internazionale.

Il 2024, per il producer, si è rivelato un anno che ha determinato un vero è proprio punto di partenza, caratterizzato dal suo debutto su note etichette discografiche internazionali tra cui Groove Bassment, Atlast, Muncipal Recordings e Profound.

Tra del numerose date del suo tour estivo e l’inizio della nuova stagione ricca di novità, la sua canzone più supportata è “RitmiKa” (uscita su Groove Bassment), che in pochissime settimane ha superato 230.000 ascolti su Spotify ed è stata suonata in Ucraina, Spagna, Svizzera e Giappone.

“Katema” (uscita su Municipal Recordings), è stata supportata da Revealed Recordings (label di Hardwell), Bingo Players, Hysteria e Panther’s Groove.

“Secret Enemy” (uscita su Atlast), ad oggi ha totalizzato più di 80.000 streams in meno di tre settimane su Spotify.

E’ un periodo ricco di risultati e grandi progetti in serbo per Jadoo.

Date in Italia e all’estero, nuove produzioni in arrivo, sono alcune tra le novità per il suo progetto musicale.

Andrea Pipitone (Jadoo) è un DJ e produttore italiano nato nel 1998 a Catania.

Suona e produce Tech House/Latin Tech House. Con le sue produzioni è alla costante ricerca di originalità e innovazione, raggiungendo il suo sound personale.

Il suo debutto professionale avviene nel 2018 suonando come dj resident nei club più importanti della sua città, Catania. Nel 2022 si è esibito al Ministry Of Sound (Londra) e ad Amsterdam durante l’ADE. Recentemente ha suonato in Svizzera e Spagna.

