Job Day Grimaldi Lines in Calabria: 125 idonei su oltre 300 colloqui

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Il Job Day organizzato in collaborazione con Grimaldi Lines a Cosenza e Paola ha registrato un bilancio più che positivo: oltre 300 colloqui effettuati e 125 candidati idonei, di cui 59 nella tappa di Cosenza e 66 in quella di Paola. I candidati selezionati potranno ora cogliere opportunità di inserimento lavorativo a bordo delle navi del Gruppo Grimaldi.

L'iniziativa, promossa dalla Regione Calabria attraverso i Centri per l'Impiego, rappresenta un esempio concreto di politiche attive del lavoro che funzionano e generano risultati tangibili sul territorio. A dichiararlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro, Giovanni Calabrese, che commenta con soddisfazione l'esito della due giorni di selezione.

Un modello di politiche attive che porta risultati

"I numeri emersi da queste giornate testimoniano in modo inequivocabile la validità del percorso di modernizzazione e potenziamento che stiamo portando avanti", afferma Calabrese, evidenziando lo straordinario lavoro svolto dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive e da tutto il personale dei Centri per l'Impiego. Secondo l'assessore, i CpI non sono più meri luoghi di adempimento burocratico, ma presidi dinamici e proattivi capaci di intercettare i fabbisogni delle grandi aziende nazionali e internazionali e di farli incontrare con le competenze e le aspirazioni dei lavoratori calabresi.

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"Proseguiremo su questa strada per moltiplicare le occasioni di lavoro reale su tutto il territorio regionale", conclude Calabrese.

Il valore organizzativo e la pianificazione operativa

Un'analisi condivisa anche dal direttore generale del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, che sottolinea il valore organizzativo e la pianificazione operativa alla base dell'iniziativa. "Il successo di questo Job Day è il frutto di un'azione coordinata e meticolosa condotta dal Dipartimento e dai Centri per l'Impiego coinvolti, che hanno saputo gestire con grande professionalità le fasi di pre-selezione, orientamento e accoglienza delle centinaia di candidati", rimarca Varone.

"È la dimostrazione tangibile che la Regione Calabria possiede un'infrastruttura di servizi per l'impiego moderna, efficiente e pronta a rispondere con tempestività ed efficacia alle sfide del mercato del lavoro, garantendo trasparenza e qualità dei processi di reclutamento a supporto delle imprese e dei cittadini", aggiunge.

Un'opportunità concreta per i lavoratori calabresi

L'iniziativa rientra in un più ampio programma di politiche attive del lavoro che la Regione Calabria sta portando avanti per favorire l'occupazione e rispondere alle esigenze delle imprese. Il Job Day con Grimaldi Lines ha permesso a centinaia di candidati di sostenere colloqui direttamente con i selezionatori dell'azienda, senza intermediari, e di conoscere da vicino le opportunità professionali offerte dal settore marittimo.

I 125 idonei avranno ora la possibilità di accedere a un percorso di inserimento lavorativo a bordo delle navi del Gruppo Grimaldi, con contratti che spaziano dal personale di bordo a ruoli tecnici e amministrativi. Un risultato che conferma l'importanza di una collaborazione sinergica tra pubblico e privato per creare occupazione e valorizzare le competenze locali.