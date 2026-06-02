L’ipotesi che prende quota: Eterno potrebbe avvicinarsi a Futuro Nazionale

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Sempre più insistenti le voci che vedrebbero Ferenc Venturelli, esponente della Lega conosciuto nell’ambiente politico con il soprannome di “Eterno”, vicino a un possibile approdo in Futuro Nazionale, il partito politico guidato dal generale Roberto Vannacci.

Le indiscrezioni, che nelle ultime settimane si stanno rincorrendo con maggiore frequenza, parlano di un rapporto politico sempre più stretto tra Venturelli e l’area vicina a Vannacci. Secondo alcuni osservatori, il nome di “Eterno” sarebbe considerato tra quelli in grado di rafforzare il radicamento territoriale del progetto politico lanciato dal generale.

A rendere ancora più insistenti i rumors sarebbe la stima che Vannacci nutrirebbe nei confronti del leghista. Negli ambienti vicini a Futuro Nazionale, infatti, c’è chi sostiene che il leader del movimento vedrebbe con favore un eventuale ingresso di Venturelli, ritenuto una figura capace di intercettare consenso e portare esperienza politica all’interno della nuova formazione.

Al momento non risultano conferme ufficiali né da parte di Venturelli né da parte dei vertici di Futuro Nazionale. Tuttavia, il susseguirsi delle indiscrezioni continua ad alimentare il dibattito politico e a far discutere gli osservatori del centrodestra.

Se le voci dovessero trovare riscontro nei prossimi mesi, si tratterebbe di uno dei movimenti politici più interessanti all’interno dell’area conservatrice italiana.