La Polizia di Stato a EICMA 2026 con il nuovo Pullman Azzurro e campioni di motocross

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La Polizia di Stato rinnova anche quest'anno la sua presenza a EICMA 2026, l'Esposizione Internazionale delle Due Ruote giunta alla sua 83ª edizione, in programma a Milano fino all'8 novembre. L'evento, considerato il più importante appuntamento fieristico al mondo per il settore delle due ruote, richiamerà migliaia di visitatori, operatori, espositori e giornalisti da ogni parte del globo. In questo contesto, la Polizia di Stato allestirà uno stand istituzionale all'interno dell'Area Sicurezza del Padiglione 18, curato dal Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale e sensibilizzare il pubblico sull'importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Un dialogo diretto con i cittadini, soprattutto i giovani

La presenza della Polizia di Stato a EICMA rappresenta un'occasione strategica per instaurare un dialogo diretto con i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Attraverso attività interattive e materiali didattici, gli operatori illustreranno i comportamenti corretti da tenere alla guida e i rischi connessi a condotte imprudenti. L'obiettivo è quello di diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza stradale, sfruttando la visibilità di una manifestazione internazionale che ogni anno attira appassionati e professionisti del settore.

Il nuovo Pullman Azzurro: un'aula multimediale itinerante

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca l'inaugurazione del nuovo Pullman Azzurro della Polizia di Stato, prevista per il 5 novembre alle ore 11.30 nell'area esterna del Padiglione 18, in via Oceano Atlantico. Si tratta di una vera e propria aula multimediale itinerante, realizzata con il contributo di Brebemi S.p.A. e 1000 Miglia S.r.l., che sostituirà il precedente modello in servizio dal 2016. All'evento parteciperà Kiara Fontanesi, campionessa italiana e mondiale di motocross e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Sezione Motociclismo. Il nuovo mezzo, assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Brescia, proseguirà idealmente il percorso del precedente Pullman, che in otto anni ha attraversato l'Italia raggiungendo milioni di persone e introducendo un modello di comunicazione innovativo.

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Attività educative e simulazioni per tutte le età

A bordo del Pullman Azzurro, gli operatori coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti con filmati, quiz, materiali didattici interattivi e attività differenziate per fasce d'età, avvalendosi delle più recenti innovazioni tecnologiche. Per il pubblico adulto sarà possibile partecipare a un percorso esperienziale con occhiali che simulano lo stato di ebbrezza e provare in sicurezza l'uso dell'etilometro, un modo concreto per riflettere sulle conseguenze della guida in stato alterato. Queste iniziative mirano a rendere la formazione sulla sicurezza stradale più efficace e memorabile, sfruttando il coinvolgimento emotivo e pratico dei partecipanti.

Sport e legalità: i campioni delle Fiamme Oro incontrano il pubblico

Grande spazio anche allo sport: presso lo stand saranno presenti gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Sezione Motociclismo, tra cui campioni italiani, europei e mondiali, che incontreranno i visitatori e condivideranno le loro esperienze, testimoniando come sport e legalità possano procedere di pari passo. Sarà esposta anche la Ducati Superbike Panigale V4 1000 cc con i colori delle Fiamme Oro, con cui Michele Pirro ha vinto il Campionato Italiano Velocità nel 2024. Un calendario fitto di appuntamenti vedrà alternarsi i piloti ogni giorno: dal 3 all'8 novembre, i visitatori potranno incontrare campioni come Massimo Beltrami, Federico Caricasulo, Andrea Bonacorsi, Lorenzo Dalla Porta, Alessandro Lupino, Matteo Grattarola e molti altri, offrendo un'ulteriore occasione di avvicinamento al mondo delle due ruote in modo sicuro e consapevole.

La partecipazione della Polizia di Stato a EICMA 2026 conferma l'impegno delle istituzioni nella promozione di una mobilità responsabile, unendo la passione per i motori alla diffusione di valori fondamentali come il rispetto delle regole e la tutela della vita.