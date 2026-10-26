Lamezia Terme, il Nunzio Apostolico all’Abbazia: memoria e unità della città

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lamezia Terme, il Nunzio Apostolico in visita all’Abbazia Benedettina con il Sindaco e il Vescovo: “Memoria millenaria e Concattedrale di San Benedetto simboli dell’unità e del riscatto della città”

Il Sindaco Mario Murone: «Dalle radici dell’Abbazia alla Concattedrale sorgente accanto al Municipio, rinnoviamo il nostro patto di responsabilità al servizio della comunità».

LAMEZIA TERME – Un momento di profonda bellezza, valore storico e spirituale ha caratterizzato la mattinata di avvio del nuovo Anno Pastorale della Diocesi di Lamezia Terme. Alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia, del Vescovo diocesano Monsignor Serafino Parisi e del Sindaco Mario Murone, la delegazione ha fatto tappa, domenica 25 ottobre, presso i solenni resti dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

A guidare l’illustre visita tra le maestose vestigia edificate nell’anno Mille da Roberto il Guiscardo è stata la Prof.ssa Stefania Mancuso, che ha illustrato il pregio storico, archeologico e identitario di uno dei complessi monumentali più importanti della Calabria. All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore alla Cultura della Città di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli, e la Direttrice del Museo Archeologico Lametino, Simona Bruni, a testimonianza della stretta collaborazione e della continuità tra la tutela del patrimonio storico, le istituzioni culturali e il territorio.

«Ripercorrere la memoria millenaria dell’Abbazia Benedettina insieme al Nunzio Apostolico e al nostro Vescovo significa toccare con mano l’anima autentica e le radici vive della nostra terra – ha sottolineato il Sindaco Mario Murone –. L’imponente bellezza di quell’antica abbazia parla al cuore di tutti noi, ricordandoci come la fede e la cultura abbiano da sempre orientato lo sguardo della nostra comunità verso l’alto».

Un legame profondo con il passato che trova la sua naturale evoluzione nella modernità e nel disegno unitario di Lamezia Terme. Dalle radici dell’Abbazia, infatti, la storia della città si ricongiunge idealmente alla nuova Chiesa Concattedrale di San Benedetto, eretta in una posizione baricentrica all’interno di un chiaro impianto urbanistico e civile: un nucleo fondamentale in cui il luogo di culto e il Palazzo Municipale sorgono l’uno di fronte all’altro, simboleggiando la felice alleanza tra la vita spirituale e la vita civica. La Concattedrale incarna così il compimento di quel percorso di coesione sociale e territoriale inaugurato nel 1968, sotto la visione profetica del Vescovo Monsignor Renato Luisi, che portò all’unificazione dei tre complessi cittadini nell’unica Lamezia Terme.

In occasione dell’apertura solenne dell’Anno Pastorale, il Primo Cittadino ha voluto evidenziare come questa ricorrenza rappresenti anche un richiamo diretto per chi guida la cosa pubblica: «L’avvio del percorso pastorale diocesano non è soltanto una festa della fede, ma costituisce un forte stimolo per noi amministratori. Nell’ascoltare le sfide educative, sociali e di accoglienza che la Chiesa pone al centro del suo cammino – dalla tutela delle fragilità all’inclusione delle persone con disabilità, dal welfare culturale al contrasto alla povertà educativa –, le istituzioni civili trovano la motivazione e l’energia per rinnovare con forza l’impegno assunto con i cittadini. Confermiamo la volontà di operare ogni giorno al fianco della comunità ecclesiale per assicurare bene comune, coesione e riscatto sociale a Lamezia Terme».

Annalisa Spinelli

Assessore Cultura, Turismo, Promozione del territorio, Beni culturali, Musei e Biblioteche, Pari opportunità, Salute e benessere, Pubblica istruzione, Comunicazione istituzionale.

Città di Lamezia Terme











