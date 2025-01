Lite in panchina: quando la tensione supera il derby

Dal calcio di Baldini alla lite Thiago-Vanoli: quando i mister si surriscaldano

Conte contro Tuchel e Mourinho, Allegri-Spalletti, Juric-Italiano: troppo stress o questione di stile? Di sicuro, la medicina è la vittoria.

Ci sono state epoche in cui i derby infuocavano i campi senza sfociare nel caos. Giovanni Trapattoni e Gigi Radice, con il loro aplomb lombardo, commentavano con compostezza anche le sfide più accese, come il derby di Torino, spesso decisivo per lo scudetto.

Oggi, invece, la tensione esplode sotto i riflettori di una classifica meno nobile, trasformando gli scontri in rivalità al limite della rissa, come quella sfiorata tra Paolo Vanoli e Thiago Motta nell'ultimo Juventus-Torino.

Vanoli, a caldo, ha cercato di minimizzare: “Questi screzi sono il bello del calcio. La tensione del campo si fa sentire, soprattutto in un derby. Sono episodi da campo, finiscono lì. Sono un allenatore sanguigno e devo migliorare, ma resto in prima linea per difendere la mia squadra”.

Quando gli allenatori perdono la calma

Il confronto acceso tra Vanoli e Motta non è una novità nel panorama calcistico. La memoria corre a episodi celebri, come quello tra Silvio Baldini e Domenico Di Carlo nel 2007 durante Parma-Catania: un calcio plateale che entrò di diritto nella storia degli sfoghi da bordocampo.

Più recentemente, la Premier League ha regalato momenti iconici, come la famosa stretta di mano (Immagine dal web)