Luca Parmitano pilota di Artemis III: l’astronauta italiano scelto dalla NASA per la nuova missione verso la Luna

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La NASA ha annunciato l’equipaggio di Artemis III, la missione che rappresenterà un passaggio fondamentale nel percorso di ritorno dell’uomo sulla Luna. Tra i protagonisti ci sarà anche Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, selezionato nel ruolo di pilota.

Un italiano nell’equipaggio di Artemis III

L’equipaggio sarà composto dal comandante Randy Bresnik, dal pilota Luca Parmitano e dagli specialisti di missione Frank Rubio e Andre Douglas. Il volo, previsto nel quadro del programma Artemis, non sarà un allunaggio diretto, ma una missione di prova con equipaggio in orbita terrestre, pensata per testare manovre complesse di rendez-vous e attracco tra la capsula Orion e i sistemi di atterraggio lunare.

Perché la scelta di Luca Parmitano è importante

La presenza di Parmitano conferma il ruolo sempre più rilevante dell’Europa nell’esplorazione spaziale. L’astronauta italiano ha già trascorso 366 giorni nello spazio, partecipando alle missioni Volare e Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel corso della sua carriera ha effettuato sei attività extraveicolari, superando le 30 ore complessive di passeggiate spaziali, ed è stato anche comandante della ISS.

La sua esperienza come pilota collaudatore e astronauta sarà centrale in una missione che richiederà precisione, coordinamento e capacità operative elevate.

Il ruolo dell’Europa e del Modulo di Servizio Europeo

L’ESA contribuirà alla missione anche con il terzo European Service Module, componente essenziale della navicella Orion. Il modulo fornirà energia, propulsione, controllo termico, aria e acqua agli astronauti, confermando il contributo tecnologico europeo al programma Artemis.

Una parte importante di questa tecnologia parla anche italiano: la struttura del modulo viene prodotta da Thales Alenia Space a Torino, prima dell’assemblaggio finale da parte di Airbus a Brema.

Artemis III verso le future missioni lunari

Secondo quanto riportato da NASA ed ESA, Artemis III servirà a verificare procedure e sistemi necessari per le future missioni di allunaggio. L’obiettivo è preparare il terreno alle prossime tappe del programma, con il ritorno umano sulla superficie lunare previsto successivamente.

Per l’Italia e per l’Europa, la nomina di Luca Parmitano pilota di Artemis III rappresenta un risultato storico: non solo un riconoscimento alla carriera dell’astronauta siciliano, ma anche una conferma del peso scientifico, industriale e tecnologico europeo nella nuova stagione dell’esplorazione spaziale.