Mantova onora i caduti della Polizia di Stato nella giornata dei defunti

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In occasione della Giornata in memoria dei Defunti, la Polizia di Stato ha rinnovato il proprio tributo a chi ha perso la vita nell'adempimento del dovere. A Mantova la cerimonia si è svolta nella mattinata presso la Caserma Solferino, sede della Questura, con la partecipazione delle massime autorità locali e di una folta rappresentanza di appartenenti al Corpo.

La cerimonia alla Caserma Solferino

Alla commemorazione hanno preso parte il Questore di Mantova Guglielmo Toscano e il Prefetto Roberto Bolognesi, insieme al personale e ai funzionari della Questura, delle Specialità e dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Il momento centrale è stato la deposizione di una corona di albero all'interno del Sacrario dedicato alle donne e agli uomini del Corpo caduti in servizio, accompagnata dall'esecuzione del silenzio e da una preghiera guidata dal Cappellano Don Stefano Peretti.

Il ricordo dei caduti mantovani

Particolarmente intenso il momento dedicato ai caduti mantovani. Il Questore ha consegnato un omaggio floreale ai familiari di due agenti: l'Appuntato del Corpo delle Guardie di P.S. Aliano Bracci, in servizio alla Squadra Volante della Questura di Milano e ucciso il 30 ottobre 1975 durante un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori, e l'Agente Scelto della Polizia di Stato Marco Geremia, in forza alla Sezione Polizia Stradale di Mantova e deceduto il 18 ottobre 1991 a Nogara, in provincia di Verona, mentre scortava un veicolo con carico eccezionale.

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Nel suo intervento il Questore ha sottolineato come l'esempio dei caduti rappresenti un faro capace di orientare l'attività quotidiana di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, un monito a servire con dedizione e senso del dovere.

Il ringraziamento del Prefetto

Anche il Prefetto Bolognesi, dopo aver reso omaggio ai Caduti, ha rivolto un ringraziamento alla Polizia di Stato, evidenziando il valore dei suoi appartenenti e il costante impegno nella tutela dei cittadini da ogni forma di illegalità, in un dialogo costante con le istituzioni locali.

Un pensiero ai militari scomparsi in Bosnia

Le autorità hanno infine rivolto un pensiero ai quattro militari italiani tragicamente scomparsi nell'incidente aereo avvenuto in Bosnia il 29 ottobre scorso, unendo al ricordo dei caduti in servizio la memoria di chi ha perso la vita in missione internazionale.