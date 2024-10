Meteo di Ognissanti e primo weekend di novembre: anticiclone anomalo con nebbie e sole

L'arrivo di Ognissanti e del primo weekend di novembre porta in Italia una particolare configurazione meteorologica nota come circolazione a Omega: un fenomeno che disegna un’alta pressione bloccata al centro, affiancata da due zone di bassa pressione. Questa formazione non si sblocca facilmente e, mentre al Centro-Nord i cittadini non sentiranno la mancanza delle piogge di ottobre, bisognerà fare i conti con nebbie fitte e concentrazioni elevate di inquinanti atmosferici nei bassi strati, in particolare i PM10.

Inquinamento e Nebbie: Attenzione alla Pianura Padana

In Val Padana, principale area affetta dal fenomeno nebbioso, i valori di PM10 potrebbero superare i 100 µg/m³ già da giovedì, con concentrazioni che potrebbero aumentare ulteriormente durante il weekend. Diversa la situazione in collina e montagna: qui il sole splenderà e l’umidità sarà minima, con temperature decisamente miti per la stagione.

Previsioni Dettagliate: Da Ognissanti alla Domenica

Meteo Ognissanti, Venerdì 1° Novembre

- Nord Italia: La giornata comincerà con fitte nebbie sulla Pianura Padana, in particolare nel settore centrale, mentre sulle Alpi e Prealpi si godrà di ampie schiarite. La nebbia si dissolverà parzialmente nel pomeriggio, pur rimanendo persistente in alcune aree lungo il Po. In serata è prevista una nuova intensificazione delle nebbie.

- Centro Italia: Al mattino, fitte foschie e nebbie dense caratterizzeranno le valli, con un pomeriggio più soleggiato e poche nubi. In serata torneranno foschie e nebbie nelle zone vallive.

- Sud Italia e Isole: Nebbie e foschie locali al mattino nelle valli interne e lungo i litorali adriatici, mentre la Sardegna vedrà nubi sparse ma senza fenomeni significativi. Temperature stabili e superiori alla media, soprattutto in montagna, con ventilazione sciroccale sulle Isole maggiori e maestrale sul resto del Sud. Mari mossi sul versante occidentale e l’Adriatico.

Meteo Sabato 2 Novembre

- Nord Italia: Nuvoloso sulla Liguria, dove potrebbe cadere qualche goccia, e grigio in pianura per nebbie persistenti. Sole invece su Alpi e Prealpi.

- Centro Italia: Qualche nube sull'alta Toscana, ma per il resto sarà una giornata soleggiata, con nebbie fitte di notte e al mattino nelle valli interne.

- Sud Italia e Isole: Come per Ognissanti, nubi sparse sulla Sardegna ma senza fenomeni rilevanti. Altrove sole prevalente, con nebbie mattutine nelle valli e sui litorali adriatici. Le temperature resteranno stazionarie e sopra la media.

Meteo Domenica 3 Novembre

- Nord Italia: Giornata grigia in pianura a causa delle nubi basse e delle nebbie, dense al mattino, con qualche addensamento sui litorali della Liguria. Soleggiato su Alpi e Prealpi.

- Centro Italia: Nubi basse sull’Adriatico, ma sole prevalente altrove. Nebbie fitte sono attese di notte e al mattino nelle valli interne.

- Sud Italia e Isole: Scenario simile ai giorni precedenti, con nubi sulla Sardegna senza fenomeni rilevanti e foschie mattutine nelle valli e lungo i litorali adriatici.

Le temperature si manterranno sopra la media, soprattutto in montagna, mentre i mari saranno mossi sui bacini occidentali e l'Adriatico, più calmi altrove.

Con questa configurazione, il primo weekend di novembre regalerà una spaccatura climatica evidente tra pianura e zone collinari, con il sole che splenderà incontrastato sui rilievi mentre nebbie e inquinanti avranno la meglio nelle zone di bassa quota, specialmente in Val Padana.

(3Bmeteo)

In aggiornamento