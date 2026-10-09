Meteo Italia piogge e temporali fino a sabato poi il weekend cambia volto

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Maltempo al Centro Sud e schiarite al Nord con un miglioramento da domenica e nuove correnti fresche nella prossima settimana

Una perturbazione atlantica attraversa l’Italia e mantiene condizioni di instabilità, con piogge, temporali e venti meridionali. Venerdì 9 ottobre i fenomeni interessano soprattutto il Nordest e il versante tirrenico, mentre sabato 10 ottobre il maltempo tende a concentrarsi sulle regioni centro meridionali.

Il miglioramento atteso domenica 11 ottobre sarà graduale: al Centro Nord aumenteranno gli spazi soleggiati, ma al Sud e in Sicilia potranno persistere acquazzoni. La prossima settimana si prospetta ancora variabile, con un possibile ritorno delle piogge al Nordovest e successivamente sul medio e basso Adriatico.

Meteo venerdì 9 ottobre piogge al Nordest e temporali al Sud

La giornata di venerdì risente del passaggio della perturbazione, accompagnata da venti di Libeccio e Scirocco. Le precipitazioni potranno alternarsi a pause asciutte, senza un miglioramento uniforme su tutto il territorio.

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Nord con maggiore instabilità sulle regioni orientali

Al Nordest sono attese le piogge più frequenti, in un contesto di cielo molto nuvoloso o coperto. In Lombardia i fenomeni potranno alternarsi a schiarite, mentre Piemonte e Trentino Alto Adige avranno maggiori possibilità di aperture soleggiate.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali e il mar Ligure sarà molto mosso. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, con massime generalmente comprese tra 19 e 21 gradi nelle principali città.

Centro e Sardegna con precipitazioni irregolari

Al Centro la nuvolosità sarà diffusa, con piogge distribuite in modo irregolare e fenomeni più consistenti sul Lazio. Anche la Sardegna risentirà del quadro instabile, con alternanza tra annuvolamenti e pause nelle precipitazioni.

Il Libeccio interesserà il Tirreno, mentre sull’Adriatico prevarrà lo Scirocco. I mari saranno mossi.

Le massime oscilleranno dai 19 o 20 gradi di L’Aquila e Campobasso ai 23 o 24 gradi di Ancona e Pescara.

Sud e Sicilia con rovesci e peggioramento serale

Al Sud il cielo sarà spesso molto nuvoloso, con piogge localmente intense in Campania e precipitazioni più discontinue sulle altre regioni. Saranno possibili temporali, mentre in Sicilia il peggioramento diventerà più diffuso entro sera.

I venti meridionali renderanno lo Ionio molto mosso e gli altri bacini generalmente mossi. Le temperature massime andranno dai 18 gradi di Potenza ai 25 o 26 gradi di Bari, Palermo e Catanzaro.

Allerta meteo del 9 ottobre le aree interessate

Per venerdì 9 ottobre è prevista allerta arancione su settori di Lazio e Campania. L’allerta gialla interessa aree di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania, oltre a Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. I livelli indicati riguardano specifiche zone e tipologie di rischio: non descrivono necessariamente condizioni uniformi in ogni regione. mappe.protezionecivile.gov.it

Il quadro perturbato potrà favorire rovesci intensi, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, soprattutto nelle aree interessate dai temporali. Tra le possibili conseguenze figurano allagamenti e criticità lungo corsi d’acqua e versanti.

Meteo sabato 10 ottobre il maltempo si concentra al Centro Sud

Sabato la pressione inizierà ad aumentare al Nord, mentre una circolazione depressionaria continuerà a condizionare il Centro Sud.

L’afflusso di aria più fresca verso il Mediterraneo potrà sostenere una bassa pressione sul Tirreno, favorendo lo sviluppo delle precipitazioni. La posizione del minimo sarà determinante per individuare le zone con i fenomeni più persistenti.

Nord con schiarite e venti deboli

Sulle regioni settentrionali è atteso un miglioramento del tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso e maggiori spazi soleggiati.

I venti saranno deboli e prevalentemente settentrionali, con mari poco mossi o calmi. Le massime resteranno generalmente tra 19 e 21 gradi.

Centro più instabile sul versante adriatico

Le regioni adriatiche centrali, in particolare Marche e Abruzzo, potranno registrare piogge diffuse e locali temporali.

Su Toscana, Umbria e Lazio sono previste maggiori pause asciutte e schiarite, pur con la possibilità di rovesci residui, soprattutto sul Lazio. In Sardegna il quadro tenderà a migliorare, senza escludere precipitazioni locali.

Sull’isola soffierà il Maestrale, mentre altrove i venti saranno più variabili. Le temperature massime si collocheranno generalmente tra 18 e 23 gradi.

Sud e Sicilia ancora esposti a piogge e temporali

Al Sud e in Sicilia continuerà una fase di tempo instabile, con precipitazioni su diverse regioni e possibili temporali. Tra le aree maggiormente esposte figurano Calabria, Puglia e Sicilia, con rovesci localmente intensi.

I venti saranno moderati, con componenti di Libeccio su alcuni settori e direzione variabile attorno alla depressione. I mari resteranno in prevalenza mossi e le massime saranno generalmente comprese tra 17 e 24 gradi.

Meteo domenica 11 ottobre miglioramento graduale ma restano acquazzoni

Domenica un campo di alta pressione avanzerà da Ovest, favorendo maggiore stabilità al Centro Nord. Il miglioramento non eliminerà subito tutta la nuvolosità e le precipitazioni residue.

Saranno ancora possibili piogge su Molise e Puglia, sulle coste tirreniche della Calabria e in Sicilia, soprattutto nei settori centro orientali.

Al Nord prevarranno condizioni più asciutte, ma verso sera non si esclude qualche rapido piovasco sulle Prealpi di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Le temperature minime potranno scendere leggermente sulle pianure settentrionali, portandosi intorno a 9 o 10 gradi, mentre durante il giorno si raggiungeranno valori vicini ai 20 gradi. Sul resto d’Italia il clima resterà nel complesso in linea con il periodo.

Meteo prossima settimana possibili piogge e rinforzo del Grecale

La tendenza per lunedì 12 ottobre indica un possibile ritorno delle piogge al Nordovest.

Da martedì 13 ottobre, l’ingresso di venti di Grecale, provenienti da Nordest, potrebbe riportare instabilità sul medio e basso Adriatico, favorendo contemporaneamente condizioni più soleggiate al Nord e lungo il versante tirrenico.

Si tratta di un’evoluzione ancora da confermare: intensità del vento, distribuzione delle piogge e durata della nuova fase instabile potranno essere definite meglio con gli aggiornamenti successivi.