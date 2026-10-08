Minaccia di diffondere video intimo sui social per estorcere denaro: denunciato a Rovigo

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Un uomo residente a Occhiobello, in provincia di Rovigo, è stato denunciato dai carabinieri per estorsione ai danni della ex compagna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe minacciato la donna di diffondere sui social un video intimo che la ritraeva, se lei non avesse accettato di versargli somme di denaro sempre più consistenti.

La conoscenza sui social e la richiesta di denaro

I due si erano conosciuti anni prima attraverso i social network. Stando alla denuncia presentata dalla vittima, residente nello stesso comune dell'alto polesano, la relazione sarebbe iniziata in un momento di particolare vulnerabilità per la donna. Con il tempo, l'uomo avrebbe guadagnato la sua fiducia per poi iniziare a chiedere prestiti e somme di denaro, aumentando progressivamente le richieste.

Il ricatto e la denuncia

Di fronte al rifiuto della donna di continuare a pagare, l'uomo avrebbe registrato un video intimo della compagna e lo avrebbe usato come strumento di ricatto, minacciando di pubblicarlo online. La vittima, esasperata, si è rivolta ai carabinieri di Occhiobello, che dopo accurati accertamenti hanno confermato la fondatezza delle accuse. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura di Rovigo per estorsione.

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Le indagini e le conseguenze legali

I militari hanno raccolto elementi probatori che sostengono la tesi della donna, tra cui le comunicazioni minatorie e il video stesso. L'indagine ora passa all'autorità giudiziaria, che valuterà le responsabilità penali dell'indagato. Se confermata, l'accusa di estorsione prevede pene severe, che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione.

Un fenomeno in crescita

Episodi di revenge porn e estorsione sessuale sono in aumento, complici la facilità di diffusione di materiale intimo attraverso i canali digitali. Le forze dell'ordine ricordano l'importanza di non cedere a ricatti e di denunciare immediatamente, per evitare che la vittima si trovi intrappolata in una spirale di richieste sempre più onerose.