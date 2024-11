Mister Longo: "Il Catania ha una qualità superiore, ma il Crotone cresce con sacrificio" (Video)

Longo: "Una partita di sacrificio, ma la qualità deve crescere"

Crotone – Il Crotone batte il Catania per 3-2 in una partita dal doppio volto, mostrando ancora una volta forza e determinazione, ma anche vulnerabilità e la necessità di crescita. In sala stampa, mister Longo ha analizzato la gara, evidenziando i punti di forza e le criticità emerse in campo.

Un primo tempo di qualità

Longo ha elogiato l'approccio del Crotone, capace di dominare per i primi 45 minuti e portarsi avanti per 3-0. “Devo essere sincero: nei primi 5 minuti, il Catania ci ha messo in difficoltà, ma poi siamo stati bravi a trovare spazi e sfruttare al meglio le occasioni,” ha commentato. La squadra ha mostrato fluidità e controllo, rendendo ordinario ciò che a detta del tecnico sarebbe stato straordinario.

Calano le energie, emerge il Catania

Il secondo tempo, però, ha visto una flessione del Crotone, con il Catania che ha alzato il livello e recuperato due reti. Longo riconosce la superiorità qualitativa del Catania e sottolinea la necessità di mantenere alta la concentrazione e la prestazione su tutto l’arco della partita: “Abbiamo finito con quattro under in campo e stiamo valorizzando i giovani. Ma per competere davvero, dobbiamo estendere i nostri 60 minuti di qualità e portare questa intensità per tutta la partita.”

Sacrificio e supporto della curva

Mister Longo ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno del pubblico, soprattutto nei momenti difficili: “La curva ci ha aiutato nel primo tempo, ma nel secondo, quando eravamo in difficoltà, ho sentito critiche. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi anche nei momenti di sacrificio.”

Una difesa da rivedere

In risposta ai giornalisti, Longo ha affrontato il tema della difesa, ammettendo la presenza di errori individuali ma invitando a guardare la prestazione come squadra. “Sì, ci sono stati errori, ma dobbiamo continuare a crescere. Stiamo lavorando per rendere l’organizzazione di squadra così solida da poter assorbire anche gli errori dei singoli.”

Il valore dei cambi e la gestione della squadra

Infine, Longo ha fatto autocritica sui cambi effettuati durante la gara, ammettendo che alcuni cambi, soprattutto quelli di Silva e Gallo, potevano essere gestiti meglio: “Ho già analizzato la questione con il mio staff, e credo che i cambi di oggi siano da rivedere.” Nonostante le difficoltà, il tecnico ha concluso ribadendo la fiducia nella squadra e la volontà di proseguire un progetto di crescita.

Conclusione

Il Crotone, con questa vittoria, si proietta verso la parte alta della classifica, ma il cammino è ancora lungo e le sfide, soprattutto dal punto di vista della tenuta mentale e fisica, non mancano. Longo e il suo staff continuano a lavorare per trasformare il potenziale del Crotone in risultati concreti e costanti.