Mister Longo: le parole prima di Crotone-Trapani (Video)

Le Parole di Mister Longo alla Vigilia di Crotone-Trapani: Obiettivi, Preparazione e Fiducia nel Gruppo

CROTONE - Alla vigilia del match tra Crotone e Trapani, valido per il campionato di Serie C, il tecnico rossoblù Moreno Longo ha tenuto una conferenza stampa intensa e ricca di spunti. Tra i temi trattati, la condizione della squadra dopo le prime due giornate e l'importanza di affrontare con fiducia i prossimi impegni, soprattutto dopo una sconfitta inaspettata contro la Cavese.

Condizione della squadra e preparazione al match contro il Trapani

Mister Longo ha subito voluto sottolineare che il Crotone si trova in una fase di crescita e costruzione. Le prime due partite hanno mostrato una squadra capace di esprimere un buon calcio, ma ancora alle prese con la necessità di trovare la giusta continuità. "Stiamo costruendo la nostra identità", ha dichiarato il mister, aggiungendo che la squadra sta lavorando duramente per migliorare e superare le prime difficoltà stagionali.

La partita contro il Trapani, squadra che ha recentemente cambiato guida tecnica con l’arrivo di Aronica, rappresenta un test importante. "Mi aspetto una squadra arrabbiata, con il desiderio di riscatto", ha detto Longo riferendosi agli avversari. Il Trapani ha raccolto solo un punto nelle prime due partite, ma la qualità del gruppo siciliano e le ambizioni societarie restano alte.

Continuità e nuove forze in campo

Uno degli argomenti più discussi durante la conferenza stampa è stato il possibile utilizzo dei nuovi arrivati e la gestione del turnover. Longo ha espresso la volontà di mantenere una certa continuità nelle scelte, pur aprendo alla possibilità di qualche cambiamento tattico in funzione dello stato di forma dei giocatori. "Ci sono giovani interessanti arrivati dal mercato che meritano di essere presi in considerazione", ha detto il tecnico, lasciando intendere che potrebbe esserci spazio per nuove sorprese nella formazione.

Tuttavia, il mister è stato chiaro nel non voler prendere decisioni basate solo sugli errori commessi nella sconfitta contro la Cavese. "Non giudico i giocatori per una singola prestazione. Stiamo lavorando per costruire una squadra solida e coesa", ha sottolineato Longo, ribadendo la sua fiducia nel gruppo.

Le assenze e la gestione degli infortunati

In vista della partita di sabato, il Crotone dovrà fare i conti con alcune importanti assenze. Tumminello è squalificato per due giornate, mentre la presenza di Gomez è ancora in dubbio, a causa di un infortunio muscolare che sarà valutato fino all’ultimo minuto. La buona notizia riguarda Silva, che si è allenato regolarmente con il gruppo e potrebbe essere disponibile per la sfida contro il Trapani.

"Gomez è in dubbio, vedremo fino alla mattina del match se potrà recuperare", ha detto Longo. In ogni caso, il tecnico ha mostrato grande fiducia nelle alternative a disposizione, come i giovani Cadino e Chiarella, che potrebbero avere un ruolo chiave nel reparto offensivo.

Aspettative per la partita contro il Trapani

Nonostante le difficoltà e le assenze, Longo si è detto ottimista per la gara contro il Trapani. "Siamo consapevoli delle nostre qualità e dobbiamo lavorare per esprimere il nostro calcio, indipendentemente dall’avversario", ha dichiarato. Il mister ha anche sottolineato l'importanza di essere concreti e non solo belli da vedere. "Non sempre dobbiamo dominare il gioco per vincere. Dobbiamo essere bravi a portare a casa anche le partite sporche", ha aggiunto.

Uno dei temi emersi dalla conferenza è stato anche l’approccio tattico alla gara, con Longo che ha sottolineato come il Crotone sia una squadra "elastica", capace di adattarsi alle situazioni in campo e agli avversari. Non ci saranno quindi stravolgimenti nel modulo, ma il tecnico si aspetta una prestazione aggressiva e determinata, soprattutto nella gestione dei duelli individuali, che sono stati un punto dolente nell'ultima partita.

Obiettivo lungo termine: crescita e coesione

Infine, Mister Longo ha voluto ribadire che il progetto del Crotone è ancora in fase di costruzione, e che il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi richiede tempo e pazienza. "Non possiamo aspettarci la perfezione in 50 giorni di lavoro. Stiamo gettando le basi per un progetto di lungo termine", ha concluso Longo.

La sfida contro il Trapani rappresenta un crocevia importante per la stagione del Crotone, una partita che potrebbe segnare una svolta decisiva nel percorso di crescita della squadra.