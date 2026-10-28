Mons. Claudio Maniago eletto presidente della Conferenza Episcopale Calabra

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La gioia e gli auguri dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace per il nuovo incarico affidato al proprio Arcivescovo

Catanzaro, 28 ottobre 2026 – L'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace accoglie con profonda gioia e gratitudine la notizia dell'elezione di S.E. Mons. Claudio Maniago a presidente della Conferenza Episcopale Calabra.

L'elezione è avvenuta questa mattina, mercoledì 28 ottobre, nel corso della riunione dei Vescovi della Calabria, svoltasi presso la sede della Conferenza Episcopale Calabra, nel Seminario San Pio X di Catanzaro, in occasione del rinnovo della Presidenza.

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Si tratta di un incarico di particolare responsabilità ecclesiale, che chiama il nostro Arcivescovo a un ulteriore servizio di comunione, collegialità e corresponsabilità pastorale tra le Chiese particolari della Calabria che, in qualità di Presidente della CEC, rappresenterà anche in seno al Consiglio Permanente della CEI.

L'intera comunità diocesana, nelle sue diverse componenti – presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici, associazioni e movimenti ecclesiali – esprime a Mons. Maniago sentimenti di affetto, vicinanza e sincero augurio, accompagnando con la preghiera questo nuovo impegno.

In un tempo che interpella profondamente la vita delle nostre comunità ecclesiali e della società calabrese, la presidenza della Conferenza Episcopale rappresenta un'importante occasione per rafforzare il cammino condiviso delle Chiese della regione, promuovendo l'ascolto, il dialogo, la sinodalità e l'attenzione alle sfide pastorali, educative e sociali del territorio.

L'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace rinnova al proprio Pastore la piena comunione ecclesiale e l'impegno a sostenerlo nella preghiera, affinché il suo servizio possa contribuire a rendere sempre più viva e feconda la testimonianza del Vangelo nella nostra terra.

Affidiamo il suo ministero all'intercessione della Beata Vergine Maria e dei Santi Vitaliano e Agazio, perché lo accompagnini con sapienza, fortezza e speranza in questa nuova responsabilità al servizio delle Chiese di Calabria.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace