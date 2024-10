New Generation Racing determinata tra Iblei e Magione

Fine settimana tra due impegni per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che con i propri piloti si è esposta alla 67^ Monti Iblei e a Magione nelle gare club.

In provincia di Ragusa alla Monti Iblei, la NGR si è presentata con più piloti allo start e ognuno di loro si è ben messo in mostra con piazzamenti d'onore.

Nelle Bicilindriche, buon podio per Luca L'arocca tra le gruppo 2. Il pilota Catanzarese si è preso il terzo posto con la sua piccola Fiat 500, nella sua prima volta a Chiaramonte Gulfi. Questa ennesima prestazione ha consegnato al pilota Catanzarese la vittoria nel Challenge Assominicar per quanto riguarda le 700 gruppo 2.

Tra le RS-S Plus, era arrivato un gran successo di Alessandro Cappello che ha disputato una gara di assoluto spessore e che gli aveva permesso di portare a casa il trionfo con la sua Peugeot 106 di classe 1400. Se in gara 1 Cappello aveva trovato un secondo posto ad un nulla dalla vetta, in gara 2 era stato esemplare ed aveva ribaltato la situazione vincendo. Purtroppo per le decisioni nel post gara dei commissari sportivi, gli è stata tolta la vittoria.

Nelle Racing Start, nona posizione di classe 1600 per il pilota Siculo Andrea Cono Genova, allo start con la sua Citroen C2.

Tra le RS Plus, sesta piazza di classe 1600 per il Calabrese Luca Miceli che alla Monti Iblei si è presentato al via con la sua fidata Citroen Saxo VTS

.

Ottima la gara in gruppo E1 di Francesco Lombardo, che ha trionfato in classe 1400 con la sua veloce Peugeot 205 e con lo stesso che si è piazzato anche secondo di gruppo ad un soffio dalla vetta.

Buoni risultati arrivano anche da Magione, con l'esperto pilota Catanzarese Gianluca Rodino che si è presentato al via della categoria "Formula Prototipi" nelle gare club del circuito Umbro. Rodino su Elia Avrio ha conquistato un terzo posto di gruppo e ha vinto la classe di appartenenza, la E2SC 1400.

Ufficio Stampa New Generation Racing