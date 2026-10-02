Nuovi Centri Polivalenti in Calabria per Autismo e Disabilità Complesse

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione l'avviso per l'avvio e potenziamento dei Centri polivalenti destinati a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi. L'iniziativa, consultabile sulla piattaforma Calabria Europa, rappresenta un passo importante verso l'inclusione sociale e il supporto alle famiglie.

Un sostegno concreto per le persone con disabilità

I Centri polivalenti sono strutture pensate per offrire attività educative, ricreative e di socializzazione, oltre a servizi di supporto specialistico. L'obiettivo è garantire una migliore qualità della vita e favorire l'autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità complesse. L'avviso prevede il potenziamento dei centri esistenti e la creazione di nuovi, con particolare attenzione alle aree meno servite.

Modalità di partecipazione e scadenze

Le informazioni dettagliate, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito di Calabria Europa. Gli interessati possono consultare il bando completo al seguente link: Avviso Centri Polivalenti. Si raccomanda di verificare le scadenze e di predisporre la documentazione necessaria in tempo utile.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un impegno regionale per l'inclusione

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano regionale per l'inclusione e l'assistenza alle persone con disabilità, dimostrando l'attenzione della Calabria verso i bisogni dei cittadini più fragili. La creazione di reti di supporto territoriali è fondamentale per contrastare l'isolamento e promuovere una società più equa e accessibile.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici competenti o visitare il portale Calabria Europa.