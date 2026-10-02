Nuovi Centri Polivalenti in Calabria per Autismo e Disabilità Complesse
La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione l'avviso per l'avvio e potenziamento dei Centri polivalenti destinati a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi. L'iniziativa, consultabile sulla piattaforma Calabria Europa, rappresenta un passo importante verso l'inclusione sociale e il supporto alle famiglie.
Un sostegno concreto per le persone con disabilità
I Centri polivalenti sono strutture pensate per offrire attività educative, ricreative e di socializzazione, oltre a servizi di supporto specialistico. L'obiettivo è garantire una migliore qualità della vita e favorire l'autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità complesse. L'avviso prevede il potenziamento dei centri esistenti e la creazione di nuovi, con particolare attenzione alle aree meno servite.
Modalità di partecipazione e scadenze
Le informazioni dettagliate, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito di Calabria Europa. Gli interessati possono consultare il bando completo al seguente link: Avviso Centri Polivalenti. Si raccomanda di verificare le scadenze e di predisporre la documentazione necessaria in tempo utile.
Un impegno regionale per l'inclusione
Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano regionale per l'inclusione e l'assistenza alle persone con disabilità, dimostrando l'attenzione della Calabria verso i bisogni dei cittadini più fragili. La creazione di reti di supporto territoriali è fondamentale per contrastare l'isolamento e promuovere una società più equa e accessibile.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici competenti o visitare il portale Calabria Europa.
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