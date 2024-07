Operazione antidroga: 31 arresti per traffico di sostanze stupefacenti dalla Spagna

Droga dalla Spagna, in carcere 31 persone

BARLETTA ANDRIA TRANI: Decine di carabinieri sono stati impegnati nella notte tra martedì e mercoledì per la notifica di quarantasette ordinanze di custodia cautelare, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti importate dalla Spagna. Trentuno persone sono state accompagnate in carcere, otto ai domiciliari, mentre per altre otto persone è stato disposto il divieto di dimora.

L'operazione ha coinvolto circa duecentocinquanta carabinieri nella provincia di Barletta Andria Trani, in un'operazione coordinata dalla procura di Trani. Gli indizi a carico degli indagati sono stati raccolti durante tre anni di indagini, che hanno permesso di smantellare una vasta rete di traffico di droga che sfruttava la rotta marittima per l'importazione degli stupefacenti dalla Spagna.

Le forze dell'ordine hanno sottolineato l'importanza dell'operazione, che rappresenta un duro colpo per il narcotraffico nella regione, contribuendo a rendere più sicura la comunità.