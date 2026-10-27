Passaporto: da oggi l'avviso PagoPA sostituisce il bollettino postale

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Da oggi entra in vigore un aggiornamento importante per chi deve richiedere il passaporto. La procedura di pagamento del costo di 42,70 euro per il passaporto ordinario può ora essere gestita attraverso un avviso standard PagoPA, generato direttamente al momento della prenotazione dell'appuntamento sul portale "Agenda passaporto online".

Come funziona il pagamento con PagoPA

L'importo può essere versato tramite i canali fisici o digitali di Poste Italiane o dei Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti alla "Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato". Non è necessario possedere uno specifico avviso cartaceo: è sufficiente disporre del nominativo e del codice fiscale della persona per cui si richiede il passaporto, anche se minore. Dal 27 ottobre 2026, al momento della prenotazione, sarà possibile generare l'avviso PagoPA e procedere al pagamento.

Perché è importante questa novità

La nuova modalità sostituisce definitivamente il bollettino postale, non più utilizzabile dal 1° dicembre scorso. Eventuali pagamenti effettuati in precedenza con il vecchio sistema restano validi. L'obiettivo è rendere più semplice e tracciabile il pagamento, riducendo le code agli sportelli e velocizzando l'intera procedura per il rilascio del passaporto.

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Consigli utili per i cittadini

Per evitare ritardi, è consigliabile generare l'avviso PagoPA subito dopo la prenotazione e conservare la ricevuta di pagamento. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi agli uffici anagrafici competenti o consultare il portale dedicato. Con questa innovazione, il processo di richiesta del passaporto compie un ulteriore passo verso la digitalizzazione.