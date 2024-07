Previsioni meteo weekend di sole e caldo in arrivo: l'anticiclone africano abbraccia l'Italia

Temperature in aumento e condizioni prevalentemente stabili, ma possibili acquazzoni pomeridiani nelle zone alpine

Il prossimo weekend, tra sabato 15 e domenica 16 giugno, sarà caratterizzato da un significativo aumento delle temperature e condizioni prevalentemente soleggiate grazie all'avanzata dell'anticiclone africano. Tuttavia, non mancheranno isolati acquazzoni pomeridiani in alcune aree del Paese.

Sabato 15 Giugno:

L'anticiclone africano porterà una giornata pienamente estiva su gran parte dell'Italia, con temperature in aumento e tanto sole. La stabilità atmosferica sarà più marcata al Centro e al Sud, mentre il Nordovest potrebbe essere meno caldo. Dopo un lungo periodo di frequenti precipitazioni, finalmente avremo un assaggio di estate da Nord a Sud. Tuttavia, nel pomeriggio, potrebbero verificarsi acquazzoni sull'arco alpino e sulle pianure adiacenti. Questi rovesci, tipicamente estivi, dureranno al massimo un'ora e non rovineranno l'intera giornata. Una volta passata la pioggia, il sole tornerà a splendere.

Domenica 16 Giugno:

L'alta pressione continuerà a guadagnare forza, distendendosi sul bacino del Mediterraneo e garantendo una splendida giornata di sole in gran parte delle regioni italiane. Le temperature aumenteranno ulteriormente, superando i 30-32°C in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Anche per questa giornata, si segnala la possibilità di isolati acquazzoni pomeridiani nelle aree alpine, ma saranno fenomeni di breve durata che lasceranno presto spazio al ritorno del sole.

In sintesi, il weekend sarà prevalentemente soleggiato e caldo, con temperature in deciso aumento, grazie all'azione dell'anticiclone africano. Tuttavia, chi si trova nelle aree alpine dovrà tenere in considerazione la possibilità di brevi rovesci pomeridiani.