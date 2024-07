Prima Schedatura e Mappatura dei Santuari Mariani dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace

Un Progetto di Ricognizione Giuridico-Pastorale per la Catalogazione dei Luoghi di Culto secondo i Cann. 1230-1234 del CJC

La prima schedatura e mappatura dei Santuari Mariani dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, riconosciuti sulla base dei cann. 1230-1234 del CJC, è stata pubblicata sul sito I Santuari Mariani – Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace (diocesicatanzarosquillace.it).

La ricognizione giuridico-pastorale è stata curata dalla professoressa Giustina Aceto, docente per I Santuari Mariani presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum (Roma) e referente per la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) per la ricerca santuariale, con la collaborazione dei responsabili dei luoghi di culto e la supervisione del vicario generale don Salvatore Cognetti e gli uffici di Cancelleria per i Beni Culturali e per l’Edilizia di Culto e delle Comunicazioni Sociali.

L’obiettivo del progetto è registrare gli elementi più caratteristici e significativi dei luoghi di culto, corredati da una ricca e spesso inedita documentazione, con lo scopo finale di pubblicare le schede prodotte sul sito Catalogo generale dei beni culturali, in modo da facilitare la circolazione delle informazioni e agevolarne la fruizione. In particolare, su questa piattaforma pubblica le schede dei santuari saranno liberamente disponibili tramite collegamenti ipertestuali/link e potranno quindi essere richiamate anche da sistemi esterni, come la piattaforma Censimento Chiese Italiane gestita dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, nella quale sono presenti schede relative ai luoghi sacri dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.

Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili nella pagina dedicata al progetto nel sito istituzionale dell’ICCD - Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della cultura: http://www.iccd.beniculturali.it/it/progetti/5382/censimento-santuari-italiani.

Le schede prodotte sono disponibili in formato pdf anche sul sito della PAMI ( https://www.pami.info/santuari-censimento/), a corredo di una mappa con la georeferenziazione dei luoghi santuariali.