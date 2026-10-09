Putin e Schröder insieme al compleanno: Merz definisce la visita immorale

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Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato il suo 74esimo compleanno nella sua residenza con l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, considerato un "vecchio amico". La notizia è stata diffusa dall'ufficio stampa del Cremlino, che ha confermato l'incontro senza fornire ulteriori dettagli.

La visita ha suscitato immediate reazioni in Germania. Il cancelliere Friedrich Merz si è detto "scioccato" e "profondamente indignato", definendo l'incontro "immorale". Merz ha sottolineato che Schröder, in qualità di ex capo del governo tedesco, dovrebbe astenersi da simili gesti che, a suo avviso, offendono la memoria delle vittime della guerra in Ucraina.

Le reazioni politiche in Germania

Le dichiarazioni di Merz riflettono la crescente tensione tra Berlino e Mosca, alimentata dal conflitto ucraino. Schröder, già criticato in passato per i suoi legami con Putin e per gli incarichi in aziende energetiche russe, non è nuovo a polemiche di questo tipo. La sua visita odierna ha riacceso il dibattito sull'opportunità di mantenere canali aperti con il Cremlino.

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Il contesto delle relazioni internazionali

L'incontro avviene in un momento delicato per le relazioni internazionali, con l'Unione Europea che continua a sostenere l'Ucraina e a discutere nuove sanzioni contro la Russia. La figura di Schröder, ex cancelliere dal 1998 al 2005, rimane divisiva: da un lato è visto come un ponte tra Germania e Russia, dall'altro come un simbolo di compromesso con un regime autoritario.

Un compleanno sotto i riflettori

Putin, che ha compiuto 74 anni, ha trascorso la giornata in un clima di crescente isolamento internazionale, ma con il sostegno di pochi alleati occidentali. La presenza di Schröder è stata interpretata da molti osservatori come un segnale di continuità nei rapporti personali, nonostante le sanzioni e le condanne internazionali.