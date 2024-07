Rapporto Caritas: 'La povertà è ai massimi storici'. Nel 2023 supportate quasi 270mila persone, +40,7% negli ultimi 5 anni

Roma, 20 giugno 2024 – La povertà in Italia ha raggiunto livelli senza precedenti, secondo il Report statistico Povertà 2024 di Caritas italiana, presentato oggi. Il rapporto sottolinea che nel 2023 i centri di ascolto e servizi informatizzati della Caritas, distribuiti in 3.124 sedi in 206 diocesi italiane, hanno assistito 269.689 persone, quasi 270mila volti corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari.





La relazione evidenzia un incremento significativo del numero di persone costrette a chiedere aiuto, con una crescita del 40,7% negli ultimi cinque anni. Un dato particolarmente preoccupante riguarda i cosiddetti "working poor": quasi un beneficiario su quattro è un lavoratore che, nonostante un'occupazione, non riesce a sostenere economicamente la propria famiglia.





A peggiorare ulteriormente il quadro è l'aumento dei senza fissa dimora. Nel 2023, la rete delle Caritas diocesane e parrocchiali ha supportato 34.554 persone senza dimora, pari al 19,2% dell'utenza complessiva. Questo valore rappresenta una crescita sia in termini assoluti che percentuali rispetto al 2022, quando erano 27.877 (16,9% del totale), e al 2021, con un incremento di oltre 10.500 persone in soli due anni.





Il Direttore di Caritas Italiana ha dichiarato che "questi dati riflettono una crisi sociale ed economica profonda che richiede interventi urgenti e mirati per contrastare la crescente disuguaglianza e povertà nel nostro Paese". Ha inoltre sollecitato un maggiore impegno delle istituzioni e della società civile per fornire risposte concrete e sostenibili a chi vive in condizioni di grave disagio.