Rogo in appartamento a Locri: nonnina 87enne perde la vita

Locri – L'incendio è divampato nel tardo pomeriggio, per causa ancora in corso di accertamento. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno, i quali, grazie all'utilizzo di un'autoscala, hanno raggiunto il quarto piano dell'edificio.

Una volta entrati nell'appartamento, i soccorritori hanno purtroppo constatato il decesso della donna, rimasta intrappolata e pesantemente ustionata dalle

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'anziana, forse a causa delle sue precarie condizioni di salute, non sia riuscita a scappare in tempo, mentre il fuoco si propagava rapidamente agli arredi, in particolare al divano e ai mobili circostanti.

La Procura di Locri ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente e stabilire con esattezza le cause dell'incendio.