Roma, droga in cottura e consegne delivery: cinque arresti della Polizia di Stato

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La Polizia di Stato ha smantellato una rete di spaccio che operava con modalità sempre più mobili e adattive, portando all'arresto di cinque persone. Le operazioni, condotte in diverse zone di Roma e provincia, hanno permesso di sequestrare circa 200 grammi di sostanza stupefacente e oltre 7.500 euro in contanti. Gli interventi hanno evidenziato un sistema capace di spostarsi dalla cottura domestica alla consegna su strada, con l'uso di veicoli come basi logistiche.

Il laboratorio domestico a Fiumicino

Il primo tassello è emerso a Fiumicino, dove gli agenti del Commissariato di zona hanno intercettato uno scambio droga-denaro. Gli accertamenti hanno portato all'abitazione di un ventunenne romano, allestita come un vero laboratorio per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente. All'interno sono stati trovati pentolini utilizzati per la cottura della droga, tre bilancini di precisione e materiale per il taglio. La riserva, custodita in una scatola di scarpe, conteneva circa 150 grammi tra cocaina e hashish, mentre in un armadio erano nascosti 6.000 euro in contanti. Per il giovane è scattato l'arresto.

Consegne in modalità delivery a Colleferro

A Colleferro, gli agenti del locale Commissariato hanno fermato una trentacinquenne a bordo della propria auto mentre consegnava un involucro contenente droga in cambio di denaro. Estendendo il controllo all'abitazione, sono stati sequestrati ulteriori involucri di cocaina e circa 1.000 euro. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e denunciata per le manomissioni riscontrate sul microchip della carta d'identità.

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Auto a noleggio come depositi itineranti

Nel quartiere Collatino, i poliziotti hanno individuato un'altra base mobile in un'auto a noleggio. La droga era occultata sotto il rivestimento interno del tettuccio e nel vano portaoggetti: gli agenti hanno sequestrato involucri di cocaina e oltre 150 euro. La mobilità dello spaccio ha trovato ulteriori declinazioni nel quadrante nord-est della Capitale, dove due uomini sono stati fermati con cocaina nascosta negli slip e contanti (circa 300 e 400 euro). Entrambi sono stati arrestati.

Bilancio e provvedimenti

Complessivamente, le operazioni hanno portato a cinque arresti, al sequestro di circa 200 grammi di droga e di oltre 7.500 euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria. Si precisa che le indagini sono nella fase preliminare e che per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.