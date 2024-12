Roma, incendio a Villa Borghese: evacuate le stazioni metro Spagna e Flaminio

Un vasto incendio ha provocato momenti di panico a Roma nella zona di Villa Borghese, nei pressi di Piazzale Flaminio.

Le stazioni della metro A, Spagna e Flaminio, sono state evacuate dopo che il fumo, sprigionatosi dall’incendio, ha invaso le gallerie della metropolitana.

Un ragazzo di 16 anni è rimasto intossicato ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Bambin Gesù.

Le cause dell’incendio

Le fiamme si sono originate in un cantiere abbandonato situato all’altezza di viale Giorgio Washington, nelle vicinanze dell’ingresso di Villa Borghese.

All’interno del cantiere erano presenti materiali e attrezzature, apparentemente in disuso, che avrebbero contribuito all’innesco e alla propagazione dell’incendio.

Il fumo, denso e nero, si è incanalato attraverso i condotti di aerazione della metropolitana, costringendo i presenti a una fuga precipitosa.

Evacuazione e chiusura delle stazioni

Il panico si è diffuso rapidamente tra i passeggeri che si trovavano nelle stazioni interessate.

Molti, visibilmente scossi, hanno lasciato i convogli e cercato rifugio all’esterno.

Atac ha immediatamente disposto la chiusura temporanea delle fermate Flaminio e Spagna, attivando le procedure di emergenza per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Intervento dei vigili del fuoco e dichiarazioni di Atac

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area.

Sono ora in corso accertamenti per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.

Atac ha rilasciato un comunicato nel quale specifica che il cantiere coinvolto non era legato ad attività gestite dall’azienda di trasporto pubblico:

“Il capannone incendiato, i cui fumi hanno causato la momentanea chiusura di due stazioni della metro A, non serviva lavori per la metropolitana. Non ricade nella competenza di Atac né su aree affidate in gestione ad Atac”.

Impatti sulla mobilità e aggiornamenti

La chiusura delle stazioni ha provocato disagi significativi alla circolazione dei mezzi pubblici, con numerosi pendolari costretti a ricorrere a soluzioni alternative per raggiungere le loro destinazioni.

Al momento, le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire un rapido ritorno alla normalità.

L’incidente riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione e della sicurezza delle aree urbane, in particolare di quelle in prossimità di infrastrutture critiche come la metropolitana.