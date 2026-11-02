Salto di qualità nazionale per I Vacantusi: trionfo fuori regione a Canicattì

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Lamezia Terme - La storica compagnia I Vacantusi, sotto la direzione artistica di Nicola Morelli, conquista il prestigioso palcoscenico del Teatro Sociale di Canicattì e inaugura un ricco calendario di appuntamenti in Calabria e su scala nazionale, segnando un importante salto di qualità e motivo di grande orgoglio per la città di Lamezia Terme.

L'associazione teatrale I Vacantusi consolida la sua dimensione nazionale inserendo la propria programmazione nei cartelloni dei grandi nomi dello spettacolo italiano. Il debutto fuori dai confini regionali dello spettacolo "Tre amiche e uno sciatore", con la regia di Nicola Tavano, ha fatto registrare un eccezionale sold-out in occasione del secondo appuntamento della Stagione Teatrale Popolare Nazionale “Domenica Pomeriggio a Teatro”, organizzata dal Teatro Stabile Nisseno.

Lo spettacolo è andato in scena nel prestigioso Teatro Sociale di Canicattì, un palcoscenico celebre negli annali per essere stato il luogo in cui Luigi Pirandello debuttò con la primissima opera "Sei personaggi in cerca d'autore".

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La commedia, brillante, tagliente e contemporanea, è caratterizzata da un testo particolarmente complesso e denso di sfumature che esplora, tra ironia e momenti di intensa tensione emotiva, le dinamiche fragili e imprevedibili delle relazioni umane, guidate da dialoghi serrati e scelte inattese.

A dare vita a questo impianto scenico sul palcoscenico sono state tre talentuose attrici: Sabrina Pugliese, Angela Gaetano, Fedora Cacciatore.

Le interpreti hanno saputo catturare l'attenzione di un numerosissimo e attento pubblico. La straordinaria prova interpretativa, arricchita da una scenografia curata nei dettagli e da un suggestivo disegno luci, è stata premiata dai numerosi e calorosi applausi a scena aperta. Il grande successo riscosso ha confermato l'alto livello della proposta artistica, elogiata con entusiasmo anche dal Direttore Artistico della rassegna ospitante, Giuseppe Speciale.

Questo traguardo suggella nel migliore dei modi l'avvio di questa storica avventura fuori regione, confermando la vitalità e la maturità del teatro contemporaneo firmato I Vacantusi, atteso ora dai prossimi appuntamenti al Teatro di Amantea il 15 novembre.