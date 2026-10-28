Scuole chiuse a Catanzaro il 29 ottobre ecco i plessi interessati

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Stop alle attività in diversi istituti della città giovedì 29 ottobre 2026. L’elenco comprende scuole dei due comprensivi Materdomini Nord Est Manzoni e Patari Rodari Pascoli Aldisio, alcuni istituti superiori e il CPIA di via Campanella.

A Catanzaro, giovedì 29 ottobre 2026, la chiusura riguarderà diversi plessi scolastici. Per le famiglie e gli studenti è importante verificare la singola sede frequentata, poiché l’elenco individua istituti e indirizzi specifici.

Di seguito il dettaglio delle scuole interessate dalla chiusura, suddivise tra plessi comunali, istituti provinciali e CPIA.

Scuole comunali interessate dalla chiusura

Istituto comprensivo Materdomini Nord Est Manzoni

La chiusura riguarda i seguenti plessi dell’IC Materdomini Nord Est Manzoni.

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De Lorenzo, Dominianni, Galati, Giglio, Campanella, Todaro-Lampasi, Cavita e Gaber.

Istituto comprensivo Patari Rodari Pascoli Aldisio

Per l’IC Patari Rodari Pascoli Aldisio sono interessati i plessi Gagliardi, nelle due sedi di via Mattei e via Mottola D’Amato, oltre a Patari, Rodari, Pascoli e Aldisio.

Istituti provinciali e sedi coinvolte

La chiusura di giovedì 29 ottobre interessa anche i seguenti istituti e plessi.

IIS Vittorio Emanuele II Chimirri

Nell’elenco delle scuole coinvolte figura l’IIS Vittorio Emanuele II – Chimirri.

Convitto nazionale P Galluppi

Per il Convitto nazionale P. Galluppi è indicata la sede del Liceo classico di via De Gasperi e via Buccarelli.

IIS Siciliani De Nobili

Per l’IIS Siciliani – De Nobili la chiusura riguarda il plesso De Nobili, nelle sedi di via Piave e via Pugliese.

Chiuso anche il CPIA di via Campanella

Tra le sedi interessate compare anche il CPIA di via Campanella, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

Le indicazioni utili per famiglie e studenti

Per organizzare gli spostamenti ed evitare di recarsi nelle sedi chiuse, è utile controllare il nome del plesso e il relativo indirizzo. Gli studenti degli istituti con più sedi possono verificare sul registro elettronico o attraverso le comunicazioni scolastiche eventuali indicazioni relative alla propria classe.

L’elenco si riferisce alla giornata di giovedì 29 ottobre 2026. Per informazioni sulle attività successive e su eventuali aggiornamenti, il riferimento resta la comunicazione del proprio istituto.