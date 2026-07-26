Sellia Marina conquista il pubblico con One Party una notte che racchiude tutte le feste dell'anno

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La Piazzetta a Mare si trasforma in un grande spettacolo tra musica, scenografie e partecipazione collettiva

Sellia Marina ha vissuto una delle serate più partecipate dell'estate grazie a One Party Tutte le feste dell'anno in una notte, l'evento che sabato 25 luglio ha trasformato la Piazzetta a Mare in un palcoscenico a cielo aperto capace di coinvolgere residenti, turisti e famiglie in un'atmosfera di festa continua.

Il format, originale e dinamico, ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le ricorrenze più amate dell'anno. Dalle suggestioni del Natale all'energia del Capodanno, passando per Carnevale, Ferragosto, Halloween e altre celebrazioni, ogni momento è stato caratterizzato da scenografie dedicate, giochi di luce, effetti speciali e una colonna sonora studiata per cambiare atmosfera e mantenere alta l'energia della piazza.

Uno spettacolo capace di coinvolgere ogni generazione

A guidare lo show sono stati Italo Fresh, protagonista sul palco con la sua coinvolgente conduzione, Freddy DJ alla console e Francys Power insieme al suo corpo di ballo. La loro sintonia ha creato un ritmo coinvolgente che ha trasformato gli spettatori nei veri protagonisti della serata.

Coriandoli, animazione, effetti scenici e continui momenti di interazione hanno reso One Party un autentico rito collettivo. Il pubblico ha partecipato con entusiasmo, cantando, ballando e lasciandosi trasportare dall'energia dello spettacolo, in un clima di grande condivisione.

Tra i momenti che hanno attirato maggiormente l'attenzione anche la presenza del sindaco Walter Placida, solitamente riconosciuto per il suo ruolo istituzionale. Questa volta, però, si è lasciato coinvolgere dall'entusiasmo generale, partecipando con spontaneità ai momenti di festa insieme ai cittadini, un gesto che è stato accolto con simpatia e applausi dai presenti.

One Party conferma il valore degli eventi estivi a Sellia Marina

Il successo della manifestazione conferma quanto gli eventi estivi a Sellia Marina rappresentino un elemento fondamentale per la valorizzazione del territorio. Iniziative di questo tipo non offrono soltanto intrattenimento, ma contribuiscono anche a rendere più attrattiva la località per i visitatori che scelgono la costa ionica calabrese durante la stagione estiva.

La grande affluenza registrata dimostra come musica, spettacolo e animazione siano strumenti efficaci per promuovere il territorio, favorire la socializzazione e sostenere le attività commerciali locali, generando un importante indotto economico e turistico.

Un'estate ricca di appuntamenti sulla costa ionica calabrese

L'ottima riuscita di One Party rafforza il calendario delle manifestazioni estive organizzate sul territorio e conferma la crescente capacità di Sellia Marina di proporre eventi di qualità, capaci di richiamare pubblico anche dai comuni vicini.

La risposta calorosa della piazza testimonia il desiderio di vivere esperienze condivise e di partecipare a iniziative che uniscono musica, spettacolo e divertimento. Un risultato che consolida l'immagine di Sellia Marina come una delle destinazioni più vivaci dell'estate calabrese, sempre più apprezzata da turisti e visitatori.