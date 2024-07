Sequestrato depuratore ad Amaroni, gravi criticità

AMARONI (CZ), 18 GIU. - Il depuratore di acque reflue del comune di Amaroni è stato posto sotto sequestro dalla Guardia costiera di Soverato a seguito di numerose criticità riscontrate durante un sopralluogo.

Il provvedimento è stato eseguito in risposta a diverse anomalie strutturali e operative che hanno destato particolare preoccupazione. Tra le principali problematiche evidenziate, la continua fuoriuscita di liquami dovuta a diverse lesioni presenti nella vasca di cemento armato. Queste perdite hanno causato lo sversamento di liquidi inquinati direttamente sul terreno, senza che questi avessero completato il processo depurativo necessario per ridurre l'impatto ambientale.

Oltre alla problematica delle fuoriuscite di liquami, è stata rilevata un'attività di raccolta e deposito di rifiuti per i quali non è risultata documentata alcuna operazione di smaltimento. Questo ha portato al superamento dei volumi di metri cubi consentiti, aggravando ulteriormente la situazione.

In un comunicato, la Guardia costiera ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni in cui è stato trovato il depuratore, sottolineando la necessità di interventi immediati per risolvere le criticità e prevenire ulteriori danni ambientali.

L'intervento della Guardia costiera di Soverato sottolinea l'importanza di una gestione attenta e responsabile delle infrastrutture dedicate alla depurazione delle acque reflue, essenziale per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Le autorità locali stanno ora valutando le misure da adottare per ripristinare il corretto funzionamento del depuratore e assicurare la conformità alle normative vigenti.