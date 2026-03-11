Serie B, designazioni arbitrali 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo, Ferrieri Caputi dirige Padova-Catanzaro
Le scelte degli arbitri per il turno di Serie B
La 30ª giornata di Serie B 2025-2026 si avvicina e sono state rese note le designazioni arbitrali ufficiali per il prossimo turno di campionato. Un turno importante per la classifica, con diverse sfide decisive sia nella lotta promozione, sia nella corsa ai playoff e alla salvezza.
Tra le gare più attese spicca Monza-Palermo, affidata all’esperto Daniele Doveri, mentre Padova-Catanzaro sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, uno dei volti più noti della nuova generazione arbitrale italiana.
Come di consueto, ogni partita sarà supportata dalla tecnologia VAR (Video Assistant Referee) e AVAR, strumenti ormai centrali nel calcio professionistico per garantire maggiore correttezza nelle decisioni arbitrali.
Serie B, arbitri 30ª giornata: tutte le designazioni
Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali della 30ª giornata di Serie B con assistenti, quarto ufficiale e sala VAR.
Modena – Spezia
Venerdì 13 marzo, ore 20:30
Arbitro: Turrini
Assistenti: Belsanti – Zezza
IV Uomo: D’Eusanio
VAR: Santoro
AVAR: Del Giovane
Bari – Reggiana
Ore 15:00
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Luciani – Biffi
IV Uomo: Arena
VAR: Volpi
AVAR: Ghersini
Cesena – Frosinone
Ore 15:00
Arbitro: Massimi
Assistenti: Mondin – Laghezza
IV Uomo: Lovison
VAR: Meraviglia
AVAR: Di Vuolo
Empoli – Mantova
Ore 15:00
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Ceolin – Santarossa
IV Uomo: Zanotti
VAR: Cosso
AVAR: Prenna
Juve Stabia – Carrarese
Ore 15:00
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Ricci – Pressato
IV Uomo: Leone
VAR: Mazzoleni
AVAR: Monaldi
Padova – Catanzaro
Ore 15:00
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Garzelli – Pistarelli
IV Uomo: Gavini
VAR: Rutella
AVAR: Paterna
Questa gara potrebbe avere un peso importante per la zona playoff di Serie B, con due squadre determinate a conquistare punti fondamentali per la parte alta della classifica.
Monza – Palermo
Ore 17:15
Arbitro: Doveri
Assistenti: Colarossi – Cipressa
IV Uomo: Calzavara
VAR: Camplone
AVAR: Paganessi
Il big match della giornata sarà quindi diretto da Daniele Doveri, arbitro internazionale abituato a dirigere sfide di alto livello.
Sampdoria – Venezia
Ore 19:30
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Votta – Bitonti
IV Uomo: Crezzini
VAR: Di Paolo
AVAR: Gualtieri
Virtus Entella – Avellino
Domenica 15 marzo, ore 15:00
Arbitro: Perri
Assistenti: Galimberti – Zanellati
IV Uomo: Gianquinto
VAR: Baroni
AVAR: Colombo
Sudtirol – Pescara
Domenica 15 marzo, ore 17:15
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Catallo – Emmanuele
IV Uomo: Di Marco
VAR: Prontera
AVAR: Nasca
Il ruolo di VAR e AVAR nel campionato di Serie B
Nel campionato di Serie B, l’utilizzo del VAR è diventato ormai una componente essenziale per supportare l’arbitro nelle decisioni più delicate: gol dubbi, episodi da calcio di rigore, espulsioni dirette e casi di scambio di identità.
L’AVAR affianca il VAR nella sala di revisione video per garantire un controllo ancora più accurato delle immagini e delle dinamiche di gioco.
Classifica Serie B dopo 29 giornate
Posizione | Squadra | Punti
1 Venezia – 63
2 Monza – 60
3 Frosinone – 58
4 Palermo – 57
5 Catanzaro – 49
6 Modena – 44
7 Juve Stabia – 40
8 Cesena – 39
9 Südtirol – 37
10 Padova – 34
11 Avellino – 33
12 Carrarese – 32
13 Empoli – 31
14 Virtus Entella – 31
15 Sampdoria – 30
16 Mantova – 30
17 Spezia – 29
18 Reggiana – 29
19 Bari – 28
20 Pescara – 25
