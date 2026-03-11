Serie B, designazioni arbitrali 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo, Ferrieri Caputi dirige Padova-Catanzaro

Tempo di lettura: ~3 min

Le scelte degli arbitri per il turno di Serie B

La 30ª giornata di Serie B 2025-2026 si avvicina e sono state rese note le designazioni arbitrali ufficiali per il prossimo turno di campionato. Un turno importante per la classifica, con diverse sfide decisive sia nella lotta promozione, sia nella corsa ai playoff e alla salvezza.

Tra le gare più attese spicca Monza-Palermo, affidata all’esperto Daniele Doveri, mentre Padova-Catanzaro sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, uno dei volti più noti della nuova generazione arbitrale italiana.

Come di consueto, ogni partita sarà supportata dalla tecnologia VAR (Video Assistant Referee) e AVAR, strumenti ormai centrali nel calcio professionistico per garantire maggiore correttezza nelle decisioni arbitrali.

Serie B, arbitri 30ª giornata: tutte le designazioni

Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali della 30ª giornata di Serie B con assistenti, quarto ufficiale e sala VAR.

Modena – Spezia

Venerdì 13 marzo, ore 20:30

Arbitro: Turrini

Assistenti: Belsanti – Zezza

IV Uomo: D’Eusanio

VAR: Santoro

AVAR: Del Giovane

Bari – Reggiana

Ore 15:00

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Luciani – Biffi

IV Uomo: Arena

VAR: Volpi

AVAR: Ghersini

Cesena – Frosinone

Ore 15:00

Arbitro: Massimi

Assistenti: Mondin – Laghezza

IV Uomo: Lovison

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Vuolo

Empoli – Mantova

Ore 15:00

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Ceolin – Santarossa

IV Uomo: Zanotti

VAR: Cosso

AVAR: Prenna

Juve Stabia – Carrarese

Ore 15:00

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Ricci – Pressato

IV Uomo: Leone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Monaldi

Padova – Catanzaro

Ore 15:00

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Garzelli – Pistarelli

IV Uomo: Gavini

VAR: Rutella

AVAR: Paterna

Questa gara potrebbe avere un peso importante per la zona playoff di Serie B, con due squadre determinate a conquistare punti fondamentali per la parte alta della classifica.

Monza – Palermo

Ore 17:15

Arbitro: Doveri

Assistenti: Colarossi – Cipressa

IV Uomo: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Paganessi

Il big match della giornata sarà quindi diretto da Daniele Doveri, arbitro internazionale abituato a dirigere sfide di alto livello.

Sampdoria – Venezia

Ore 19:30

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Votta – Bitonti

IV Uomo: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Gualtieri

Virtus Entella – Avellino

Domenica 15 marzo, ore 15:00

Arbitro: Perri

Assistenti: Galimberti – Zanellati

IV Uomo: Gianquinto

VAR: Baroni

AVAR: Colombo

Sudtirol – Pescara

Domenica 15 marzo, ore 17:15

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Catallo – Emmanuele

IV Uomo: Di Marco

VAR: Prontera

AVAR: Nasca

Il ruolo di VAR e AVAR nel campionato di Serie B

Nel campionato di Serie B, l’utilizzo del VAR è diventato ormai una componente essenziale per supportare l’arbitro nelle decisioni più delicate: gol dubbi, episodi da calcio di rigore, espulsioni dirette e casi di scambio di identità.

L’AVAR affianca il VAR nella sala di revisione video per garantire un controllo ancora più accurato delle immagini e delle dinamiche di gioco.

Classifica Serie B dopo 29 giornate

Posizione | Squadra | Punti

1 Venezia – 63

2 Monza – 60

3 Frosinone – 58

4 Palermo – 57

5 Catanzaro – 49

6 Modena – 44

7 Juve Stabia – 40

8 Cesena – 39

9 Südtirol – 37

10 Padova – 34

11 Avellino – 33

12 Carrarese – 32

13 Empoli – 31

14 Virtus Entella – 31

15 Sampdoria – 30

16 Mantova – 30

17 Spezia – 29

18 Reggiana – 29

19 Bari – 28

20 Pescara – 25