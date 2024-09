Catanzaro-Cremonese 1-2, prima sconfitta interna dei giallorossi

Catanzaro-Cremonese 1-2

CATANZARO- Per l’anticipo della sesta giornata di campionato di serie B si sono affrontate al “Ceravolo” Catanzaro e Cremonese. Le due formazioni si sono ritrovate a distanza di qualche mese dopo la semifinale play off vinta dai lombardi sconfitti poi in finale dal Venezia.

Calabresi e lombardi avevano necessità di dare seguito al pareggio conseguito rispettivamente a Cittadella e con lo Spezia.

Nell’ambiente del tifo giallorosso si è dibattuto nel corso della settimana se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

Si è trattato di due punti persi contro una squadra ampiamente alla portata dei giallorossi o di un punto guadagnato su un campo comunque ostico dove non è scontato portare via punti?

Sta di fatto che la squadra già dal giorno successivo alla trasferta veneta ha rivolto l’attenzione alla gara odierna contro una delle più serie pretendenti alla promozione solo sfiorata nella passata stagione, come si diceva.

Mister Caserta ha proseguito il lavoro che caratterizza il processo d’integrazione dei nuovi per trovare la giusta intesa in funzione degli schemi da adottare.

La vittoria per entrambe le formazioni avrebbe rappresentato un passaggio importante lungo il percorso che vorranno tracciare da qui alla fine del campionato per raggiungere i rispettivi obiettivi, la salvezza tranquilla il Catanzaro e la promozione diretta la Cremonese.

Prima della gara il patron giallorosso Noto ha consegnato al capitano Iemmello una maglia celebrativa per le 100 presenze in giallorosso in segno di riconoscenza per il suo attaccamentro ai colori giallorossi.

Il Catanzaro è sceso in campo disponendosi con lo stesso modulo adottato a Cittadella, il 4-2-3-1 tanto caro a mister Caserta.

Confermata la formazione anti-Cittadella con l’unica eccezione rappresentata da D’Alessandro al posto di un Buso ancora non in condizione.

La Cremonese è scesa in Calabria con una rosa ampiamente rimaneggiata data l’assenza di Lochoshvili che ha scontato la terza delle quattro giornate comminategli dal giudice sportivo e quelle di Ravanelli, Buonaiuto, Bonazzoli e Ceccherini tutti infortunati.

Come se non bastasse mister Stroppa ha dovuto rinunciare anche agli influenzati Majer e Nasti.

Nonostante le tante defezioni Il tecnico lombardo ha potuto schierare una formazione comunque competitiva a conferma di un organico allestito in estate con l’unico obiettivo di raggiungere la massima categoria.

Tra i grigiorossi da segnalare la presenza dei due grandi ex Fulignati e Vandeputte che nel corso della recente campagna estiva sono stati ceduti ai lombardi dopo stagioni esaltanti in giallorosso nelle quali hanno contribuito al raggiungimento di strepitosi successi da parte del Catanzaro. Applausi scroscianti tributati ad entrambi da parte dei circa 9500 presenti sugli spalti.

C’era molta attesa nel vederli all’opera per la prima volta da ex in particolare il belga che per scelta tecnica – come ha sottolineato mister Stroppa alla vigilia - aveva finora trovato poco spazio tra gli undici titolari.

Le motivazioni del forte esterno/trequartista e l’assenza di molti elementi hanno evidentemente convinto mister Stroppa a schierarlo dal 1’ contro i suoi ex compagni.

A spuntarla è la Cremonese al termine di una gara molto combattuta. Il risultato appare un po' bugiardo per quanto fatto vedere nella ripresa dal Catanzaro.

Nei primi 45’ è la Cremonese a dettare i tempi di gioco creando diverse azioni pericolose ma segnando solo una rete.che arriva al 4’ sugli sviluppi di un corner con Castagnetti che gira in porta un cross di Zanimacchia non contrastato nella circostanza

Sfiora il pareggio il Catanzaro al minuto 11 con Iemmello che fa la barba al palo alla destra di Fulignati su passaggio di Bonini al termine di una bella azione personale dell’esterno giallorosso

Il pareggio del Catanzaro giunge al 28’ con Compagnon che in diagonale trafigge Fulignati su passaggio di Situm al termine di un'azione sviluppatasi sulla corsia destra.

La Cremonese dimostra la sua superiorità tecnica favorita anche da un atteggiamento un po dimesso da parte dei giallorossi.

Tra le azioni piú pericolose dei lombardi segnaliamo quella del 32’ con lancio dalla fascia sinistra non intercettato a centro area

Al 42’ una punizione sulla trequarti da parte dei lombardi è deviata in angolo

Ripresa di marca giallorossa. Con gli innesti di Pagano e Cassandro il Catanzaro si schiera con un piú prudente 3-5-2 per meglio contrastare le manovre dei grigiorossi specie nella zona nevralgica del campo.

Il Catanzaro si rende molto pericoloso al 71’ con Pagano che manda di poco alto sulla traversa

Al 89’ la Cremonese passa in vantaggio con Barbieri la cui posizione sembrava in fuorigioco ma il VAR convalida.

Cala il gelo sul “Ceravolo” per un vantaggio decisamente immeritato da parte dei lombardi che nel secondo tempo non avevano combinato un granché.

La gara di fatto termina qui nonostante i 6’ di recupero concessi dal direttore di gara oggi in giornata decisamente negativa.

C'è molto rammarico in casa giallorossa per non essere riusciti a mantenere un pareggio che sarebbe stato certamente meritato.

Maurizio Martino

Il tabellino del match

CATANZARO-CREMONESE 1-2

Marcatori: 4’ Castagnetti (Cr)’ 28’ Compagnon (Ca) 89’ Barbieri (Cr)

CATANZARO(4-2-3-1): Pigliacelli, Antonini, Bonini, Brighenti, Situm, Petriccione, Pompetti (al 80’Koutsoupias), D’Alessandro (al 57’Pagano), Compagnon (al 57’ Cassandro), Iemmello (al 64’ Pittarello), Biasci (al 80’ Seck)

A disposizione: Dini, Scognamillo, Ceresoli, Turicchia, La Mantia, Brignola, Buso, Coulibaly,

All. Caserta

CREMONESE(3-5-2): pFulignati, Sernicola (66 Barbieri), Bianchetti, Antlov, Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte (94’ , Moretti, Vazquez, De Luca (al 72’ Johnsen)

A disposizione: Saro, Jungdal,, Triacca,, Pickel, Lordkipanidze, Milanese, Gabbiani,, Quagliata

All. Stroppa

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Fontemurato di Roma e Votta di Moliterno

Quarto ufficiale: Turrini di Firenze

VAR: Baroni di Firenze;

AVAR: Nasca di Bari

Ammonizioni: al 20‘ Collocolo (Cr), al 35‘ Iemmello (Ca), al 50‘ Antov.(Cr), al 69‘ Cassandro (Ca), al 78’ Moretti (Cr), al 85’Vazquez (Cr)

Recupero: 1’ (pt) e 6’ (st)

Angoli: 5-6

Note

Serata gradevole anche se un po ' ventilata

Prima del calcio d’inizio è stato osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Totó Schillaci recentemente scomparso

Spettatori: 9316 (5716 abbonati) di cui 37 ospiti