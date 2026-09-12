Serie B, Arezzo corsaro a Empoli e Virtus Entella travolgente a Pisa

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Prima vittoria stagionale anche per il Benevento che supera il Verona mentre il Pisa crolla in casa e apre una profonda riflessione sul piano mentale e difensivo

La giornata di Serie B regala risultati pesanti e indicazioni importanti. L’Arezzo conquista il derby toscano sul campo dell’Empoli, la Virtus Entella firma un sorprendente poker all’Arena Garibaldi e il Benevento centra il primo successo in campionato battendo l’Hellas Verona.

Tre partite molto diverse, accomunate dalla capacità delle squadre vincitrici di sfruttare gli episodi decisivi. A Pisa, in particolare, la sconfitta interna ha evidenziato difficoltà che vanno oltre il risultato e riguardano soprattutto la gestione dei momenti negativi.

Empoli Arezzo 0 1

L’Arezzo espugna il Castellani e festeggia la prima vittoria stagionale imponendosi per 1-0 nel derby contro l’Empoli. A decidere una gara combattuta è uno sfortunato autogol di Romagnoli nel secondo tempo.

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La formazione di casa costruisce le occasioni migliori nella prima parte dell’incontro. Saporiti prova la conclusione dalla distanza, trovando la pronta risposta di Nunziante, mentre Shpendi riesce a liberarsi in area ma calcia alto da posizione favorevole.

La svolta arriva nel finale del primo tempo. Curto interviene su Viviani durante una mischia e viene inizialmente ammonito. Dopo il richiamo del VAR, l’arbitro rivede l’episodio al monitor e trasforma il cartellino giallo in rosso.

Costretto a giocare l’intera ripresa in inferiorità numerica, l’Empoli abbassa il proprio baricentro e concentra gli sforzi sulla fase difensiva. L’Arezzo aumenta la pressione e sfiora il vantaggio con Gilli, la cui conclusione deviata termina sulla traversa.

Il gol decisivo arriva a circa un quarto d’ora dalla fine. Seghetti respinge con i pugni un traversone proveniente dalla sinistra, ma il pallone colpisce Romagnoli e termina in rete. L’Empoli tenta l’assalto conclusivo e colpisce una traversa con Belardinelli, senza però riuscire a trovare il pareggio.

L’Arezzo porta così a casa tre punti preziosi, mentre l’Empoli chiude una serata amara, segnata anche dall’espulsione di Pagliuca per proteste al termine della partita.

Pisa Virtus Entella 1 4

La sorpresa più clamorosa arriva dall’Arena Garibaldi, dove la Virtus Entella batte il Pisa 4-1 e conquista la prima vittoria del proprio campionato. Per i nerazzurri si tratta invece della seconda sconfitta casalinga, maturata al termine di una prestazione caratterizzata da numerosi errori.

La squadra ligure impiega appena due minuti per sbloccare il risultato. Franzoni trova spazio centralmente e serve Guiu, bravo a controllare il pallone e a superare Confente. L’attaccante dell’Entella continua a essere protagonista e al 12’ colpisce anche il palo dopo un’iniziativa personale.

Il Pisa prova a reagire con Petagna, ma Del Frate devia in calcio d’angolo il suo diagonale. Al 32’ arriva il raddoppio firmato dall’ex Cuppone, servito ancora una volta da un ispirato Guiu.

La partita si complica ulteriormente per i padroni di casa quando Leris viene espulso per un fallo su Di Mario. Nonostante l’inferiorità numerica, il Pisa costruisce una grande occasione con Coppola, senza però riuscire a riaprire il confronto.

Nel recupero del primo tempo la Virtus Entella trova il 3-0. Franzoni approfitta di un’incomprensione tra Canestrelli e Confente, nata da un cross di Vignali, e deposita il pallone in rete.

Nella ripresa Omar Correia realizza il suo primo gol con la maglia nerazzurra e accorcia le distanze. Le speranze del Pisa durano poco: Tirelli vede Confente lontano dalla porta e lo sorprende con la conclusione che vale il definitivo 4-1.

Il successo dell’Entella è netto e meritato. Tra i protagonisti spicca soprattutto Guiu, determinante con un gol, un assist e numerose iniziative offensive.

Bianco analizza il crollo del Pisa

Al termine della partita, l’allenatore del Pisa Paolo Bianco non ha nascosto la delusione. Secondo il tecnico, il problema principale non è stato soltanto l’approccio iniziale, ma soprattutto l’incapacità della squadra di reagire dopo il gol subito nei primi minuti.

Bianco ha sottolineato come il Pisa debba imparare a gestire meglio le fasi di sofferenza. Un episodio negativo non può compromettere l’intera prestazione, soprattutto in un campionato lungo ed equilibrato come la Serie B.

Il tecnico ha inoltre escluso che la responsabilità sia riconducibile soltanto al reparto difensivo. Gli errori, a suo giudizio, sono stati collettivi: la squadra non è riuscita a mantenersi compatta quando il pallone era in possesso degli avversari e ha perso progressivamente lucidità.

I quattro cambi effettuati durante l’intervallo avevano l’obiettivo di portare nuove energie mentali, più che punire i giocatori sostituiti. Bianco ha infatti riconosciuto le responsabilità dell’intero gruppo, compreso lo staff tecnico.

Una delle poche note positive è stata la prestazione di Andrea Primasso, entrato in un momento molto complicato e capace di mostrare personalità. Il giovane dovrebbe avere un’altra opportunità nella successiva gara di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Anche Omar Correia ha invitato la squadra a rialzare immediatamente la testa. Il centrocampista ha escluso che il Pisa abbia sottovalutato l’Entella, ammettendo però la necessità di analizzare con attenzione gli errori commessi.

Benevento Hellas Verona 3 1

Il Benevento supera l’Hellas Verona per 3-1 e conquista il primo successo in campionato. La squadra sannita disputa una prova intensa e concreta, riuscendo a colpire nei momenti più importanti dell’incontro.

I padroni di casa partono con grande determinazione. Okereke cerca subito la conclusione dal limite, mentre Maita prova dalla distanza trovando la presa sicura di Leali.

Il vantaggio arriva al 17’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lamesta. Pierozzi colpisce di testa e una deviazione di Edmundsson rende la traiettoria imparabile per il portiere.

L’Hellas Verona reagisce e pareggia al 24’ con Sarr, che sfrutta il servizio di Le Borgne e lascia partire una potente conclusione. Il Benevento non si disunisce e nella ripresa torna a comandare la partita.

Al 14’ Okereke firma il nuovo vantaggio con uno splendido tiro dalla distanza. Sei minuti più tardi è Lamesta a chiudere definitivamente il confronto con un preciso sinistro.

Per il Benevento si tratta di una vittoria di prestigio, costruita attraverso intensità, coraggio e concretezza. Il risultato può rappresentare un punto di svolta per una squadra alla ricerca di continuità e fiducia.

Una giornata ricca di segnali per il campionato

Le vittorie di Arezzo, Virtus Entella e Benevento modificano gli equilibri di questa fase iniziale della stagione. Le tre formazioni ottengono i primi successi del loro cammino e rilanciano le rispettive ambizioni.

L’Arezzo dimostra solidità e capacità di sfruttare gli episodi, l’Entella manda un segnale importante con una prestazione offensiva di grande livello, mentre il Benevento conferma di avere qualità e soluzioni per risalire la classifica.

Per Empoli e Pisa, invece, sarà necessario trasformare le sconfitte in occasioni di crescita. In un torneo competitivo come la Serie B, la capacità di reagire alle difficoltà può diventare decisiva quanto la qualità tecnica.