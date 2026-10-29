Serie B Palermo al comando e Modena secondo ora riflettori sulla decima giornata

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Il pari spettacolare di Pisa lascia i rosanero in vetta mentre Ascoli e Cremonese sorridono e il Catanzaro guarda alla sfida con il Padova

La nona giornata di Serie B si chiude con il Palermo ancora imbattuto e primo a 23 punti, seguito dal Modena a quota 19. I siciliani pareggiano 3-3 sul campo del Pisa dopo una partita ricca di ribaltamenti, mentre i Canarini conquistano il secondo posto grazie alla vittoria in rimonta contro il Vicenza.

L’Ascoli supera la Sampdoria e sale al terzo posto, approfittando anche della caduta del Mantova, sconfitto nel derby dalla Cremonese. Vincono inoltre Padova, Cesena, Hellas Verona e Carrarese. Il Catanzaro recupera nel finale a Benevento, ma resta ultimo a pari punti con i blucerchiati.

Il campionato tornerà in campo tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026. Tra gli appuntamenti principali della decima giornata spiccano Modena Mantova, Cremonese Benevento e Catanzaro Padova, mentre la capolista Palermo ospiterà il Vicenza.

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Pisa Palermo sei gol e un pareggio dopo una doppia rimonta

Davanti a oltre 11 mila spettatori, Pisa e Palermo pareggiano 3-3 in una delle sfide più movimentate del turno. Per Filippo Inzaghi, alla prima da ex all’Arena, arriva un punto al termine di una gara nella quale i rosanero passano dal doppio svantaggio alla possibilità di vincere.

Il Pisa sblocca il risultato al 26’: Correia serve Zanon, che si inserisce sulla destra e mette Pittarello nelle condizioni di segnare. Al 40’ lo stesso attaccante firma il raddoppio, intervenendo da distanza ravvicinata dopo una deviazione di testa di Bozhinov su calcio d’angolo di Marras. La doppietta porta Pittarello a quattro reti in campionato.

Nella ripresa il Palermo reagisce. Al 52’ Johnsen raccoglie una verticalizzazione di Hernani e supera Confente con un pallonetto, realizzando il suo sesto gol stagionale. Cinque minuti dopo Peda trova il pareggio con una conclusione in mischia, convalidata dopo il controllo del VAR.

Il neoentrato Vavassori completa la rimonta portando avanti i siciliani, ma all’80’ il Pisa risponde: Rao avvia l’azione, Moreo lascia scorrere il pallone e Marras firma il definitivo 3-3 con un sinistro nell’angolo. Per l’ex Mantova è la terza gara consecutiva a segno.

Il Palermo conserva il primato, mentre il Pisa raggiunge 15 punti e chiude la giornata al sesto posto.

Il Modena rimonta il Vicenza e conquista il secondo posto

Il Modena vince 2-1 sul campo del Vicenza, trovando nel finale il gol che vale il secondo posto solitario.

L’avvio premia i padroni di casa, avanti al 13’ per l’autorete di Nieling. La risposta degli emiliani arriva quattro minuti più tardi con Belotti, che ristabilisce l’equilibrio.

La partita resta aperta fino all’89’, quando Ambrosino firma la rete decisiva. Il Modena sale a 19 punti, a quattro lunghezze dal Palermo, mentre il Vicenza rimane a quota 9, in sedicesima posizione.

La Cremonese riparte nel derby e il Mantova scivola quarto

La Cremonese batte il Mantova 2-0 al Martelli e conquista un successo importante per risalire la classifica.

La squadra di Fabio Pecchia passa già nel primo minuto con Bonazzoli, costringendo subito i padroni di casa a inseguire. All’80’ Nasti realizza il raddoppio che indirizza definitivamente il derby. L’espulsione di Barbieri lascia i grigiorossi in dieci nel finale, senza modificare l’esito dell’incontro.

La Cremonese raggiunge 9 punti e occupa il quindicesimo posto. Il Mantova resta a 17 e passa dalla seconda alla quarta posizione, superato da Modena e Ascoli.

Ascoli terzo dopo il successo sulla Sampdoria

Prosegue il buon momento dell’Ascoli, vittorioso 2-0 contro la Sampdoria. I marchigiani sbloccano la gara a inizio ripresa con Silipo, poi chiudono il confronto all’82’ grazie all’autorete di Abildgaard.

Il successo porta i bianconeri a 18 punti, uno in più del Mantova e uno in meno del Modena.

Per la Sampdoria arriva invece un’altra battuta d’arresto dopo il punto conquistato a Bolzano. I blucerchiati restano diciannovesimi con 5 punti, lo stesso bottino del Catanzaro.

Il Padova aggancia il Südtirol e il Cesena piega l’Empoli

Il Padova supera il Südtirol 2-0 con le reti di Artistico e Capelli, raggiungendo gli altoatesini a 13 punti. A fine turno il Südtirol è settimo, seguito proprio dai biancoscudati.

Per la formazione di Possanzini continua un periodo difficile: il successo manca dal 20 settembre e le ultime quattro partite hanno prodotto soltanto due punti, con due pareggi e altrettante sconfitte.

Il Cesena batte invece l’Empoli 2-1 grazie al gol di Shpendi e all’autorete di Seghetti. Non basta ai toscani il momentaneo pareggio di Saporiti.

I romagnoli salgono a 11 punti, in undicesima posizione. L’Empoli rimane diciottesimo a quota 7, ancora nella parte più delicata della graduatoria.

Catanzaro salvo nel recupero a Benevento grazie a Buso

Il Benevento pareggia 1-1 con il Catanzaro, vedendo sfumare la vittoria nei minuti di recupero.

Al Vigorito i padroni di casa passano al 51’ con il rigore trasformato da Salvemini. I calabresi riescono però a rimanere in partita e trovano nel finale il gol di Buso, che evita la sconfitta.

Il Benevento raggiunge 15 punti e chiude il turno al quinto posto. Il Catanzaro sale a 5, agganciando la Sampdoria ma restando ventesimo.

Malore per Gabriel Arditi prima del calcio d’inizio

Prima della partita si sono vissuti momenti di apprensione per Gabriel Arditi, giovane attaccante del Catanzaro, che ha accusato un malore mentre entrava in campo per raggiungere la panchina.

Compagni e componenti dello staff hanno richiamato l’attenzione dei sanitari e degli operatori della Misericordia di Benevento presenti a bordo campo. Il calciatore si è ripreso e ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe per sottoporsi agli accertamenti. Il calcio d’inizio è stato ritardato di alcuni minuti.

Harroui decide Juve Stabia Verona nel finale

L’Hellas Verona vince 1-0 sul campo della Juve Stabia e torna a conquistare punti in trasferta dopo due sconfitte esterne consecutive.

Dopo un primo tempo con poche occasioni, nella ripresa i padroni di casa si rendono pericolosi con Sibilli e Patanè. A decidere il confronto è però Harroui, entrato dalla panchina e protagonista del contropiede vincente nel finale.

L’azione nasce dopo un calcio d’angolo della Juve Stabia, rimasta scoperta e punita dalla ripartenza ospite. Il Verona raggiunge 12 punti e sale al nono posto; le Vespe restano diciassettesime con 8 punti.

Topalovic trascina la Carrarese nel derby con l’Arezzo

La Carrarese batte l’Arezzo 2-1 al termine di una partita che si accende soprattutto nel finale.

A cambiare il derby è l’ingresso di Topalovic, subentrato a Martini. Lo sloveno raccoglie un lancio di Rouhi dalla trequarti, supera Nunziante in dribbling e realizza il vantaggio. Al 90’ serve poi a Parlanti il pallone del raddoppio.

L’Arezzo perde Chierico per infortunio e, avendo esaurito le sostituzioni, conclude in dieci. Al quinto minuto di recupero Pattarello accorcia su rigore, ma gli ultimi assalti non portano al pareggio.

Le due squadre si ritrovano a 10 punti, con la Carrarese tredicesima e l’Arezzo quattordicesimo.

Un punto a testa per Virtus Entella e Avellino

Finisce 1-1 tra Virtus Entella e Avellino. I liguri si portano avanti con Tirelli, ma nel finale Adamo firma la rete che permette ai campani di evitare la sconfitta.

L’Avellino sale a 12 punti, in decima posizione. L’Entella raggiunge quota 10 e occupa il dodicesimo posto.

Tutti i risultati della nona giornata di Serie B

Partita Risultato Benevento Catanzaro 1-1 Virtus Entella Avellino 1-1 L.R. Vicenza Modena 1-2 Mantova Cremonese 0-2 Ascoli Sampdoria 2-0 Südtirol Padova 0-2 Cesena Empoli 2-1 Carrarese Arezzo 2-1 Juve Stabia Hellas Verona 0-1 Pisa Palermo 3-3

La classifica di Serie B dopo nove giornate

Posizione Squadra Punti Partite 1 Palermo 23 9 2 Modena 19 9 3 Ascoli 18 9 4 Mantova 17 9 5 Benevento 15 9 6 Pisa 15 9 7 Südtirol 13 9 8 Padova 13 9 9 Hellas Verona 12 9 10 Avellino 12 9 11 Cesena 11 9 12 Virtus Entella 10 9 13 Carrarese 10 9 14 Arezzo 10 9 15 Cremonese 9 9 16 L.R. Vicenza 9 9 17 Juve Stabia 8 9 18 Empoli 7 9 19 Sampdoria 5 9 20 Catanzaro 5 9

Decima giornata Modena Mantova mette in palio punti pesanti

Il prossimo turno propone subito un confronto diretto nelle prime posizioni: Modena Mantova, in programma sabato 31 ottobre alle 15.

I Canarini arrivano all’appuntamento con due punti di vantaggio sui lombardi. Una vittoria permetterebbe al Modena di consolidare il secondo posto; il Mantova, invece, cerca una reazione dopo il derby perso e ha la possibilità di superare gli avversari.

Sempre alle 15 si giocherà Cremonese Benevento. I grigiorossi proveranno a dare continuità al successo del Martelli, mentre i campani cercheranno di riscattare i punti sfumati nel recupero contro il Catanzaro.

Completa il primo gruppo di incontri Südtirol Cesena, con gli altoatesini chiamati a interrompere il digiuno di vittorie e i romagnoli intenzionati ad avvicinarsi alle posizioni playoff.

Catanzaro Padova al Ceravolo per dare seguito al pari di Benevento

Per il Catanzaro il prossimo appuntamento sarà sabato 31 ottobre alle 17.15, in casa contro il Padova.

Il pareggio del Vigorito ha permesso ai giallorossi di muovere la classifica, ma la posizione resta difficile. La sfida del Ceravolo assume quindi un peso importante nella ricerca di continuità e nella necessità di ridurre il distacco dalle squadre che precedono.

Il Padova arriverà invece dal successo sul Südtirol, con 13 punti e l’ottavo posto. Per i biancoscudati sarà l’occasione di difendere la posizione nelle prime otto.

La giornata di sabato si chiuderà alle 19.30 con Sampdoria Virtus Entella. I blucerchiati cercano una risposta dopo la sconfitta di Ascoli, mentre i liguri ripartono dal pareggio con l’Avellino.

Domenica Ascoli ad Arezzo e Palermo in casa contro il Vicenza

Il programma di domenica 1 novembre inizierà alle 15 con tre incontri.

L’Ascoli sarà impegnato ad Arezzo, con l’obiettivo di proseguire la corsa nelle prime posizioni. I toscani proveranno invece a reagire al derby perso contro la Carrarese.

L’Avellino ospiterà il Pisa in una sfida tra due squadre separate da tre punti. I nerazzurri arrivano dal movimentato pareggio con il Palermo, mentre i campani cercheranno di valorizzare il punto conquistato a Chiavari.

L’Empoli riceverà la Juve Stabia in un confronto particolarmente delicato nella parte bassa della classifica: le due formazioni sono divise da una sola lunghezza e arrivano entrambe da una sconfitta.

Alle 17.15 si affronteranno Hellas Verona e Carrarese, reduci da due vittorie ottenute nel finale. Il turno si chiuderà alle 19.30 con Palermo L.R. Vicenza: i rosanero proveranno a difendere il primato e l’imbattibilità, mentre i veneti cercheranno punti dopo il ko contro il Modena.

Il calendario completo della decima giornata

Data Partita Orario Sabato 31 ottobre 2026 Cremonese Benevento 15.00 Sabato 31 ottobre 2026 Modena Mantova 15.00 Sabato 31 ottobre 2026 Südtirol Cesena 15.00 Sabato 31 ottobre 2026 Catanzaro Padova 17.15 Sabato 31 ottobre 2026 Sampdoria Virtus Entella 19.30 Domenica 1 novembre 2026 Arezzo Ascoli 15.00 Domenica 1 novembre 2026 Avellino Pisa 15.00 Domenica 1 novembre 2026 Empoli Juve Stabia 15.00 Domenica 1 novembre 2026 Hellas Verona Carrarese 17.15 Domenica 1 novembre 2026 Palermo L.R. Vicenza 19.30