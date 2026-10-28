Catanzaro Padova al Ceravolo come acquistare i biglietti e quanto costano

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Prevendita da mercoledì 28 ottobre per la partita di sabato 31 ottobre 2026 alle 17.15 con tariffe per settore e agevolazioni dedicate

Il Catanzaro si prepara a ospitare il Padova allo stadio Nicola Ceravolo. La partita è in programma sabato 31 ottobre 2026 alle ore 17.15 e la vendita dei biglietti prenderà il via mercoledì 28 ottobre alle ore 15.

Per i tifosi sarà possibile acquistare i tagliandi online, nelle rivendite autorizzate e, negli orari previsti, al botteghino dello stadio. Prima dell’acquisto è utile verificare il settore desiderato, i requisiti per le riduzioni e i documenti necessari per accedere all’impianto.

La prevendita di Catanzaro Padova sarà disponibile sul portale uscatanzaro1929.ticketone.it e presso le rivendite TicketOne abilitate, sia sul territorio locale sia nel resto d’Italia.

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Il botteghino del Ceravolo osserverà questi orari:

Venerdì 30 ottobre , dalle ore 9 alle ore 17.

, dalle ore 9 alle ore 17. Sabato 31 ottobre, giorno della partita, a partire dalle ore 9.

Per ridurre le attese allo stadio, è consigliato utilizzare il canale online oppure i punti vendita autorizzati. Acquistare in anticipo consente inoltre di organizzare con maggiore tranquillità l’arrivo al Ceravolo.

Prezzi dei biglietti per i settori del Ceravolo

Le tariffe variano in base al settore e alla tipologia di biglietto. Agli importi indicati si aggiunge il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita.

Settore Intero Ridotto generico Ridotto Junior Distinti Tosatti 30,00 euro 24,00 euro 12,00 euro Tribuna Ovest 18,00 euro 14,50 euro 7,50 euro Tribuna centrale 30,00 euro 24,00 euro 12,00 euro Tribuna Vip 60,00 euro Non previsto Non previsto Curva Est Mammì, settore ospiti 18,00 euro 14,50 euro 7,50 euro

Per la Tribuna Vip è previsto un prezzo unico di 60 euro, senza riduzioni. Per il settore ospiti restano da definire le disposizioni del GOS.

Riduzioni e biglietti Junior a chi spettano

Il ridotto generico è riservato a over 65, donne, militari, appartenenti alle Forze dell’Ordine, studenti dell’Università Magna Graecia e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009.

La tariffa Ridotto Junior riguarda invece i bambini nati dopo il 1° gennaio 2015.

Per scegliere correttamente il tagliando è importante fare riferimento alle date di nascita indicate e alla categoria di appartenenza.

Documento di identità obbligatorio anche per i minori

Un documento di identità valido dovrà essere esibito sia al momento dell’acquisto sia all’ingresso allo stadio. L’obbligo riguarda tutti gli spettatori, compresi i minori.

Chi accompagna bambini o ragazzi dovrà quindi ricordare di portare anche i loro documenti, necessari per le verifiche previste.

Capienza ridotta e limitazioni agli accrediti

La capienza ridotta del Ceravolo comporterà limitazioni per tutte le tipologie di accrediti e biglietti omaggio.

Inoltre, a causa degli interventi di ristrutturazione in corso, per questa partita non è previsto l’accreditamento delle persone con disabilità. Si tratta di una condizione da considerare prima di organizzare la partecipazione alla gara.

Settore ospiti in attesa delle disposizioni del GOS

Per i tifosi del Padova si attendono le determinazioni del GOS, il Gruppo operativo sicurezza, che definiranno le condizioni applicabili alla tifoseria ospite.

La tariffa indicata per la Curva Est Mammì va pertanto letta tenendo conto delle disposizioni ancora da adottare. Prima di procedere all’acquisto e pianificare la trasferta sarà necessario verificare le indicazioni definitive.

Regole di accesso allo stadio

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dalla US Catanzaro 1929 e del Regolamento d’uso dello stadio Nicola Ceravolo.

Entrambi i documenti sono consultabili sul sito ufficiale della società e definiscono le condizioni da rispettare per assistere alla partita.

Per i dati ufficiale clicca QUI U.S. CATANZARO 19129