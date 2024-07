Sindaco Zicchinella apre le porte al passato: Simeri Crichi si prepara per un'eccitante campagna di scavi

Simeri Crichi: inizia l'era dell'archeologia con il Sindaco Zicchinella e la collaborazione internazionale

SIMERI CRICHI - In una recente dichiarazione, il sindaco Davide Zicchinella ha delineato il futuro del comune di Simeri Crichi, una perla incastonata nella regione calabrese, nota per il suo inestimabile patrimonio storico e culturale. L'Amministrazione Comunale, guidata da Zicchinella, ha tracciato un corso ambizioso per esaltare e valorizzare il Borgo Antico di Simeri, luogo che rappresenta l'apice della bellezza storica e architettonica della zona.

Con l'avvio dell'iter burocratico per dare il via a una campagna di scavi presso il Castello di Simeri, il comune si muove in direzione di una valorizzazione senza precedenti. Questo progetto di grande envergadura, che sarà interamente finanziato dal comune, vedrà una collaborazione cruciale con il Dipartimento di Archeologia dell'Università di Siena e l'Università di Amburgo.

L'impegno della comunità è tangibile nel primo passo già compiuto dall'amministrazione: l'incontro con il rinomato Carlo Citter, professore e Presidente delle Associazioni Archeologiche Medieviste Europee. Tale incontro ha segnato l'avvio delle ricerche, con un sopralluogo che ha definito le basi per le future indagini sul castello e il borgo.

Un secondo incontro significativo ha coinvolto la Soprintendenza per Catanzaro e Crotone, durante il quale una delegazione del comune e dell'Università di Siena ha illustrato l'organizzazione del progetto di ricerca. Questo piano pluriennale di rilievi, prospezioni, ricognizioni e scavi promette di essere illuminante, con pubblicazioni delle scoperte a testimoniare la ricchezza di Simeri.

È imminente l'avvio di questo progetto, che seguirà la completa definizione dell'iter burocratico, promettendo di rivoluzionare la percezione del comune a livello nazionale e internazionale. Il sindaco Zicchinella esprime il suo ringraziamento al concittadino Lorenzo A. Chiricò, insigne archeologo la cui visione ha ispirato e reso possibile le sinergie che presto si concretizzeranno.

Simeri Crichi è quindi pronta a diventare un fulcro di attività archeologiche e culturali, proiettando la sua eredità storica nel futuro grazie ad un'amministrazione che riconosce e investe nella sua valorizzazione. Le aspettative sono elevate, e l'entusiasmo è palpabile tra i cittadini che attendono con impazienza i frutti di questa promettente iniziativa.