Sinistra italiana condanna l’attentato alla Troup televisiva No alla cultura ‘Ndrangatista

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Nella prima riunione della Segreteria provinciale, allargata all'esecutivo di Sinistra Italiana - AVS e tenutasi a Catanzaro presso la sede del partito, convocata dal Segretario Provinciale Davide Zicchinella si è espressa una condanna netta, senza se e senza ma, in merito all’azione proditoria, vile e criminale perpetrata il 6 ottobre ai danni della troupe del programma "La Vita in Diretta", in un'area compresa tra le province di Catanzaro e Crotone.

Difendiamo e difenderemo sempre la libertà di stampa, la libertà di fare inchiesta, di sollecitare i singoli cittadini e le comunità a riflettere come l’azione devastante della ‘ndrangheta, della sua cultura, colpisce prima di tutto proprio le comunità che vivono questi territori.

Sinistra Italiana, ritiene, sia indispensabile un’azione corale di lotta alla ‘ndrangheta, che passa prima di tutto attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali, le varie strutture culturali e di formazione, attraverso l’azione intransigente della Politica a che questi soggetti non abbiano mai ad avere possibilità di condizionare la vita democratica e sociale, delle nostre comunità.

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A nulla valgono vuote polemiche sulle appartenenze campanilistiche di questi prezzolati delinquenti.

Il riscatto di una Regione e di un territorio passa dalla consapevolezza che ogni cedimento, omertà, pigrizia critica, verso eventi drammatici, delittuosi, su uno dei quali, la troupe stava indagando, non rafforza la comunità ma la frantuma, la isola, ne mina la convivenza attraverso il potente veleno della paura.

Nell’esprimere la nostra vicinanza e solidarietà ai giornalisti e operatori oggetto dell’agguato, rinnoviamo il nostro appello alla magistratura e agli organi di polizia di intraprendere con determinazione le azioni volte a colpire gli autori e i loro mandanti materiali e morali.